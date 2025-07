Považoval to za výzvu. Herec z Dunaja, k vašim službám priznal, že natáčanie seriálu bolo preňho neskutočne náročné

Populárny český herec v úspešnej ságe poriadne zamiešal kartami. Zahral si Jakubovho otca Martina, ktorý sa vrátil z Ameriky, no prišiel s tajomstvami, ktoré si nechával len pre seba. Jakub bol naňho nahnevaný, keďže sa mu vlastný otec dlhé mesiace neozýval. Neskôr však vyšla pravda najavo, prečo sa tak náhle vrátil. Pre samotného herca bolo stvárnenie seriálového Martina tvrdým orieškom. Hoci si zamiloval celý projekt, vrátane svojich kolegov a štábu, predsa len bola preňho ťažká hlavne jedna vec.

Umelec je známy svojou láskou k dobrodružstvu, a ako vyšiel s pravdou von v rozhovore pre Báječnú ženu, nemal by problém ísť na opustený ostrov. Raz sa napríklad vydal na výpravu s neznámymi ľuďmi. Bolo to na lodi, kde sa medzi sebou nepoznali.

„A bolo to o takom vzájomnom oťukávaní sa a spoznávaní, či ten humor je v poriadku, či to funguje a napokon to bolo vlastne dobré,“ dodal Ján Révai, ktorý taktiež nemá problém niekam sa vybrať na motorke.

Čo mu robilo problémy?

Dokonca si spomína na jednu nebezpečnú situáciu. „Naposledy nás prepadli na Papue Novej Guinei, čo je jedna z najnebezpečnejších krajín. Ale všetko dobre skončilo, oni sa možno báli viac nás než my ich. Predsa len, belosi s motorkami, ktoré v živote nevideli… Oni vedia, že musia konať rýchlo, tak to skúsili, ale nevyšlo im to,“ ozrejmil herec, pre ktorého to bola spočiatku zrejme výzva, ako aj natáčanie Dunaja, k vašim službám.

Hoci bol dobový seriál preňho „srdcovkou“, priznal, že sa musel s niečím popasovať. „Dunaj som miloval, všetkých kolegov, aj to nakrúcanie, bolo to krásne, ale pre mňa neskutočne náročné pre slovenčinu. Pre Čecha je ťažšie hovoriť po slovensky, než naopak,“ zdôraznil predstaviteľ seriálového Martina, ktorému robila problémy jedna vec. „Hlavne mäkčene, viac mäkčeňov v jednom slove,“ ozrejmil Ján Révai.

Mnohí by čakali, že mu slovenský jazyk pôjde bez problémov, keďže jeho manželkou je slovenská herečka a fotografka Zuzana Šulajová. Doma sa však nerozprávajú po slovensky. „Snažím sa, ale nie, ja „mluvím“,“ uviedol na záver.