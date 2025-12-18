Poškodenie vládneho špeciálu riešia technici: Z bezpečnostných dôvodov ho uzemnili, Fico ním domov nepoletí

Foto: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Nina Malovcová
TASR
Nehoda na zahraničnom letisku odstavila vládny špeciál.

Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, ktorý v stredu priviezol do Bruselu premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD), bol po nehode na letisku v Bruseli z bezpečnostných dôvodov uzemnený. Posádka ani cestujúci pri nehode neboli ohrození, informuje TASR podľa tlačovej správy kancelárie ministra vnútra SR.

„Pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti na letisku v Bruseli došlo ku kontaktu s trupom lietadla v oblasti ľavých predných dverí. Incident nevznikol v dôsledku pochybenia personálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR,“ ozrejmila kancelária šéfa rezortu vnútra.

Stroj nie je letuschopný

Premiér oznámil, že vozidlo so schodmi rozbilo lietadlo tak, že nie je letuschopné. Lietadlo po konzultácii s technickým oddelením Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo z bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas preventívne uzemnené a úrady čakajú na stanovisko výrobcu a technické posúdenie situácie, uvádza tlačová správa. Bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená, doplnila kancelária.

Premiér sa v stredu večer zúčastnil na summite lídrov Európskej rady a štátov západného Balkánu. Vo štvrtok (18. 12.) ráno sa Fico plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny venovanej priemyslu a konkurencieschopnosti, po ktorej sa začne samotný summit Európskej únie.

Prezidenti a premiéri členských štátov EÚ budú rokovať o financovaní Ukrajiny, bezpečnosti Európy, rozširovaní bloku a dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. Diskusie sa budú týkať aj situácie na Blízkom východe, migrácie a konkurencieschopnosti. Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok (19. 12.).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac