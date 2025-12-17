Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny

Slovensko sa pred blížiacim sa samitom Európskej únie v Bruseli ocitlo v situácii, ktorá vyvoláva otázky nielen medzi opozíciou, ale aj v odbornej verejnosti. Zo stanoviska vlády SR totiž po prvýkrát vypadla explicitná zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny, ktorá bola doteraz považovaná za jeden zo základných pilierov slovenskej zahraničnej politiky vo vzťahu k vojne na Ukrajine.
Práve tento posun otvoril diskusiu o tom, či Slovensko nemení svoj dlhodobo deklarovaný postoj a akú pozíciu bude v skutočnosti obhajovať premiér Robert Fico na rokovaniach v Bruseli. Na zmenu upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Beáta Jurík, s ktorou sme sa v tejto súvislosti spojili. Podľa nej ide o zásadný signál, ktorý nemožno prehliadnuť, najmä v čase, keď sa čoraz častejšie hovorí o mierových rokovaniach a možných územných ústupkoch zo strany Ukrajiny.
Otázka hraníc a protirečivé vyjadrenia premiéra
„Doteraz vždy platilo a vždy to bolo prezentované tak, že menenie týchto hraníc silou, by bolo nebezpečným precedensom. Takto to vždy doteraz bolo, no teraz v tomto stanovisku, ktoré sme dostali, tak táto časť odtiaľ vlastne zmizla. Tak ja som sa na to pána premiéra pýtala, že či sa teda zmenila nejakým spôsobom pozícia Slovenskej republiky, pretože veľmi dobre totiž vieme, že aj dnes sa v súvislosti s týmito aktuálnymi mierovými rokovaniami otvára aj otázka týchto okupovaných území, či už Donbasu alebo iných okupovaných území,“ uviedla pre interez poslankyňa Jurík.
Premiér podľa jej slov deklaroval kontinuitu oficiálneho postoja Slovenska, no zároveň pridal vyjadrenia, ktoré si navzájom odporujú a zanechávajú viac otázok než odpovedí. „Odpovedal mi, že nie, že sa nič nezmenilo a že naďalej podporujeme princíp, podľa ktorého sa hranice nemajú meniť silou. Na druhej strane však dodal, že situácia je taká, aká je, a že realita ukazuje, že Ukrajina sa týchto území bude musieť vzdať, čím si jednoducho protirečil. Neviem vám povedať, čo to znamená vo vzťahu k samitu, pretože neviem, akú pozíciu tam nakoniec zaujme a bude hájiť,“ dodala poslankyňa.
Nejasnosti aj pri ďalších európskych témach
Nejasnosti podľa nej nepanovali len pri otázke Ukrajiny, ale aj pri ďalších témach, ktoré sú súčasťou európskej agendy. „Všetky stanoviská, o ktorých hovoril, boli veľmi nejasné, či už išlo o využitie zmrazených ruských aktív alebo napríklad o tému migrácie. A keďže sa po pol hodine postavil a odišiel z výboru, tak sme sa nakoniec ani nič o jeho postojoch nedozvedeli,“ dodala.
Najzásadnejší problém však poslankyňa Jurík vidí v tom, že premiér podľa nej dlhodobo obhajuje ruské záujmy, čo sa má odrážať aj v jeho postojoch k mierovým iniciatívam. „V prvom rade je pre mňa veľmi problematické, že premiér Slovenska očividne háji ruské záujmy. Dokonca sa veľmi tešil z takzvaného 28-bodového mierového plánu, ktorý predstavil Donald Trump ešte pred niekoľkými týždňami, a pritom bol vraj písaný v Rusku, keďže zohľadňoval výlučne ruské požiadavky,“ uviedla.
Dôsledky prípadného prijatia takéhoto riešenia by podľa nej Slovensko pocítilo priamo a veľmi citeľne. „Ak by sa tento plán naplnil, už dnes máme k dispozícii dáta o tom, čo by to znamenalo pre Slovensko. Nešlo by len o ekonomické straty, ale aj o vážne bezpečnostné riziká, ktoré si jednoducho nemôžeme ako Slovensko dovoliť. A práve toto považujem za dôležité, aby občania vedeli, prečo je pre nás také podstatné podporovať Ukrajinu. Nie je to len v záujme Ukrajiny ako nášho napadnutého suseda, ale v prvom rade je to aj v záujme Slovenskej republiky,“ uzavrela poslankyňa Jurík.
Na záver dodala, že ako reakciu na celú situáciu a aj ukážku toho, ako by nás ako krajinu ovplyvnil scenár, v ktorom by Ukrajina prišla o časť svojich území, pripravuje Progresívne Slovensko tlačovú besedu.
To, aký postoj bude Slovensko napokon obhajovať pri rokovacom stole, môže mať zásadný vplyv nielen na jeho medzinárodnú dôveryhodnosť, ale aj na vlastnú bezpečnosť a postavenie v rámci Európskej únie.
Rovnaký postoj má aj predseda PS
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na vystúpenie premiéra na výbore uviedlo, že Fico pohŕda parlamentom a že jeho pozície sú nejasné. Spôsob, akým predseda vlády vystúpil, je podľa lídra PS Michala Šimečku prejavom neúcty k parlamentu, k poslancom a tiež k voličom.
„Keď premiér príde na výbor na polhodinu, odpovedá len na to, čo chce, a potom sa bez vysvetlenia zdvihne a odíde, je to pohŕdanie parlamentnou demokraciou. Premiér je zodpovedný Národnej rade SR, nie naopak,“ zdôraznil Šimečka. Súčasne informoval, že spoločne s podpredsedníčkou výboru Beátou Jurík (PS) budú žiadať prehodnotenie fungovania výboru. „Nemôže to byť fraška, kde si premiér príde na pár minút niekoho napadnúť,“ doplnil Šimečka.
