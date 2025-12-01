Posadí vás to na zadok: Tieto dve hlavné postavy sa v Stranger Things nikdy nerozprávali a vy ste si to celé roky nevšimli

Stranger Things
Nemusíte sa obávať, žiadne spoilery z novej série vám neprezradíme.

Skalní fanúšikovia Stranger Things sa ešte spamätávajú z prvých častí finálnej série, ktorú im bratia Dufferovci pred niekoľkými dňami naservírovali. Teraz im nezostáva nič iné, ako čakať na premiéru ďalších štyroch častí, ktoré uzavrú jeden z najúspešnejších seriálov Netflixu. Aby vám toto čakanie rýchlejšie ušlo, máme pre vás teóriu, nad ktorou si zatiaľ môžete lámať hlavu. 

Seriál Stranger Things má nábeh na to, skončiť viac než solídne. Diváci zatiaľ videli prvé štyri epizódy z piatej série a sú nadšení. Na ČSFD jej zatiaľ svieti mimoriadne vysoké hodnotenie 88 % a sánka ľuďom padla predovšetkým pri štvrtej časti, ktorá dostala od slovenských a českých fanúšikov priam šialených 94 %. Ešte kým sa dostaneme k jej úplnému zhodnoteniu, je tu jedna vec, ktorú musíme prebrať.

Ak je to pravda, doteraz ste si to nevšimli

Portál LADbible upozornil na fanúšikovskú teóriu, ktorá sa šíri na sociálnej sieti X a nedá vám spávať. Niektorí tvrdia, že medzi dvoma kľúčovými postavami zatiaľ nikdy počas piatich sérií neprebehla priama interakcia. Sú nimi Steve a Will a vo vlákne sa rozprúdila búrlivá diskusia.

„Will Byers a Steve Harrington sa spolu v Stranger Things nikdy nerozprávali,“ stojí v jednom z množstva komentárov od ľudí, ktorí s touto teóriou prišli. Keď neveríte, skúste zaloviť v pamäti a pokúste sa rozpamätať, či si nejakú takúto scénu vybavujete.

Ak je to skutočne tak, ide o zaujímavý fakt, pretože nebýva v seriáloch štandardom, že by dve hlavné postavy počas niekoľkých desiatok častí spolu vôbec nekomunikovali.

Na veľké finále si počkáme do konca roka

Smutnou správou pre niekoho môže byť, že streamovací gigant nepriniesol fanúšikom všetky epizódy záverečnej série. Na ďalšie 3 časti si budeme musieť počkať do 25. decembra a veľkého zavŕšenia sa dočkáme až 31. decembra. Takže plány na Silvestra máme jasné. Na druhej strane, ako sa hovorí, na dobré sa oplatí čakať. A zatiaľ to vyzerá tak, že v tomto prípade sa to naozaj vyplatí.

