Poriadny bizár: Policajti našli v palubnej doske auta takmer pol milióna v keši. Muža zadržali

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Nina Malovcová
TASR
Príslušníci finančnej správy (FS) na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili pokus o nezákonnú prepravu hotovosti vo výške 450000 amerických dolárov. Peniaze našli ukryté v prístrojovej doske osobného automobilu.

Ako TASR informoval hovorca FS Daniel Kováč, 12. marca sa pri vstupe z Ukrajiny na Slovensko o to pokúsil muž cudzej štátnej príslušnosti. Muž deklaroval dovoz desiatich kusov cigariet. Colníci fyzicky skontrolovali batožinu aj vozidlo. Počas kontroly pomocou inšpekčného skenovacieho zariadenia označil systém podozrivé miesto v prístrojovej doske automobilu.

Colníci odhalili peniaze v prístrojovej doske

„Po jej demontovaní boli v odkrytej konštrukčnej dutine nájdené malé balíčky zabalené v igelitových vreckách a v nich bankovky nominálnej hodnoty 100 a 50 amerických dolárov v celkovej hodnote 450 000 dolárov,“ spresnil hovorca.

Hotovosť bola ukrytá a pri vstupe na územie Slovenska nebola ohlásená v súlade s platnými právnymi predpismi. Bankovky preto dočasne zadržali a kontaktovali Národnú centrálu osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.
FS tiež pripomína, že pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti cez hranice Európskej únie s tretími krajinami platí od 3. júna 2021 prísnejšia európska legislatíva.

Prísnejšie pravidlá pri prevoze peňazí cez hranice

„Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými sú investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote 10.000 eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový, detailnejší formulár,“ dodal hovorca s tým, že ide o súčasť stratégie EÚ na predchádzanie prania špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu.

