Popradské letisko prichádza o dôležité lety s Ryanairom. Dopravca sa rozhodol zrušiť pravidelnú linku s Londýnom

Popradské letisko prichádza o významného partnera. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair od septembra neplánuje odtiaľ pokračovať v letoch do Londýna.

Linka nebude v zimnom letovom poriadku

Ako informuje Denník N, letecká spoločnosť nespresnila, prečo k tomuto kroku pristúpila, potvrdila však, že lety v rámci zimného letového poriadku 2025 nebudú pokračovať.

„Táto trasa bude v prevádzke počas letnej sezóny 2025. Nebudeme ju prevádzkovať v rámci zimného letového poriadku v roku 2025,“ potvrdil Ryanair informáciu pre Denník N.

Popradské letisko má pravidelnú linku len do Londýna, pričom sa z neho letí do hlavného mesta Spojeného kráľovstva štyrikrát do týždňa, a Ryanair zabezpečuje polovicu týchto letov. Ďalšie lety prevádzkuje Wizz Air.

Letisko v týchto dňoch čelí kauze s predajom alkoholických nápojov, ktoré boli účtované ako nealkoholické.