Političky posielajú list Ficovi: Lajčák musí skončiť. V iných krajinách padali za napojenie na Epsteina hlavy

Foto: TASR - Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
Komunikácia s predátorom Epsteinom vychádza na povrch.

Predseda vlády SR Robert Fico ešte minulý týždeň oznámil, že neodvolá zo zboru svojich poradcov bývalého ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.

V súvislosti s výzvou na Lajčákovo odvolanie, súvisiacou s komunikáciou s odsúdeným americkým podnikateľom Jeffreyom Epsteinom, premiér „nenašiel nič, čo by ho nútilo Miroslava Lajčáka odvolať“.

Otvorený list Ficovi

Slovenské opozičné političky sa dnes spojili a vystúpili na spoločnej tlačovej besede. Informovali, že premiérovi zaslali otvorený list, v ktorom ho žiadajú, aby Lajčáka z funkcie odvolal. Pripomenuli, že v iných krajinách za spojenie s Epsteinom padali hlavy a ľudia zo svojich funkcií odchádzali. U nás sa nič také nedeje.

Dôležité je spomenúť, že vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky – v rámci svojich diplomatických povinností.

V najbližších dňoch budú odtajnené ďalšie tisícky dokumentov. Je otázne, či sa tam bude Lajčákovo meno ešte spomínať a ako sa môže zmeniť postoj premiéra potom..

Fico zdôraznil, že sa nebude riadiť tlakom médií ani tých, ktorí pociťujú voči Lajčákovi averziu. Pripomenul, že si nechal preveriť všetky relevantné informácie. „Pozreli sme si všetky komunikácie, nenašiel som nič, čo by ma Miroslava Lajčáka nútilo odvolať, nemám na to žiadny dôvod,“ povedal minulý týždeň.

Zvýraznil zároveň Lajčákovu reputáciu diplomata na najvyššej úrovni, jeho rozhľad i kontakty, z ktorých môže Slovensko i jeho vláda benefitovať.

