Danko nahral video ako volá Ficovi: Hviezdny Lajčák je vraj jeho problém, ale premiér „klasicky“ nemá čas

Odtajnené dokumenty z USA o prípade Jeffreyho Epsteina vyvolali vo svete i na Slovensku politický rozruch. Medzi množstvom e-mailov z roku 2018 sa objavuje aj komunikácia s bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.
Kým diplomat tvrdí, že išlo iba o spoločenský kontakt v rámci jeho práce v OSN, predseda SNS Andrej Danko to vidí ako príležitosť otvoriť nepríjemnú otázku pre Roberta Fica.
Danko skúšal volať premiérovi
Najnovšie Danko zverejnil na sociálnych sieťach video, v ktorom sa s mobilom v ruke pokúša dovolať premiérovi a pôsobí pritom, akoby išlo o improvizovanú vsuvku. Tvrdí, že potrebuje Ficovi položiť jednoduchú otázku. Chce vedieť, ako sa premiér postaví k tomu, že jeho poradca komunikoval s Epsteinom ešte v čase, keď bol Lajčák v New Yorku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Danko vo videu zdôrazňuje, že sa premiérovi nevie dovolať. Dodáva k tomu vlastnú interpretáciu. Hovorí, že Lajčák je Ficov problém, nie jeho. Pripomína aj rok 2018 a tvrdí, že práve ľudia z Lajčákovho okolia vtedy oslabili pozíciu vtedajšej vlády. Video pôsobí ako kombinácia žartu a politickej výzvy. Aj keď Danko tvrdí, že ide iba o humor, správa bola adresovaná veľmi jasne a priamo.
Lajčák tvrdí, že kontakty s Epsteinom boli bežnou súčasťou diplomacie
Miroslav Lajčák celú situáciu označil za nedorozumenie. Vysvetlil, že počas svojho pôsobenia ako predseda Valného zhromaždenia OSN stretával desiatky vplyvných ľudí a Epstein bol jedným z nich. Podľa jeho slov bola komunikácia výlučne spoločenská a týkala sa medzinárodného diania.
Tvrdí, že v nej nebolo nič nezvyčajné ani nevhodné. Pripomenul, že prípad Epsteinovho zneužívania maloletých sa začal riešiť až po jeho odchode z New Yorku. Trestné súvislosti preto nepoznal. Lajčák zároveň zdôraznil, že jeho svedomie je čisté a neboli porušené žiadne diplomatické pravidlá.
Danko žiada preverenie komunikácie na ministerstve zahraničných vecí
Po zverejnených dokumentoch vyzval Danko rezort diplomacie, aby skontroloval elektronickú komunikáciu svojich bývalých predstaviteľov. Chce vedieť, či niektoré kontakty neprekročili rámec diplomatického pôsobenia. Ministerstvo na túto požiadavku reagovalo vyhlásením, že nebude komentovať vyšetrovanie, ktoré prebieha v Spojených štátoch. Odporučilo obrátiť sa na samotného Lajčáka.
Nahlásiť chybu v článku