Pokuta takmer 8 miliónov eur za manipuláciu aukcií: Kartel pri liekoch pre VšZP odhalil zamestnanec

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR udelil pokutu takmer 8 miliónov eur za kartel medzi dvomi významnými dodávateľmi liekov vo verejnom obstarávaní pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Ide o spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a Transmedic Slovakia „v konkurze“, ktoré sa koordinovali v elektronických aukciách.
Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia úradu. Rozhodnutie úradu podľa nich ešte nie je ešte právoplatné. „Ide o kartelovú dohodu medzi dvoma významnými hráčmi – týka sa dodávok pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Je to prvý prípad v histórii protimonopolného úradu, ktorý bol začatý a v podstate aj ukončený, zatiaľ na prvom stupni, na základe whistleblowerského príspevku zamestnanca jedného z podnikateľov. Ten predložil dôkazy o kartelovej dohode,“ priblížil podpredseda PMÚ Peter Demčák.
Kartel trval takmer tri roky
„Kartelová dohoda spočívala v spoločnom postupe podnikateľov vo verejných obstarávaniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne na dodávku a distribúciu kategorizovaných liekov do lekární. Išlo o lieky, ktoré boli určené na liečbu onkologických, neurologických, imunologických a zápalových ochorení. Táto kartelová dohoda trvala od decembra 2017 až do septembra 2020,“ spresnil riaditeľ odboru kartelov PMÚ Juraj Sýrny. Kartelová dohoda sa podľa neho netýkala obstarávaní alebo nejakej praktiky vo vzťahu k ostatným zdravotným poisťovniam.
Podľa slov Jakuba Zemana z odboru kartelov PMÚ sa spomínaní podnikatelia dohodli, že ktorý z nich v aukcii vyhrá, respektíve komu prípadne ktoré verejné obstarávanie. „Súčasne sa nám podarilo získať podklady a informácie o tom, že podnikatelia si vzájomne kompenzovali zisky a straty z verejných obstarávaní,“ spresnil Zeman. Po skončení verejného obstarávania taktiež podľa neho prebiehala komunikácia, kto vyhral.
PHOENIX využil inštitút urovnania
Podnikateľovi PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie úrad podľa Sýrneho pôvodne zamýšľal uložiť pokutu vo výške 10,8 milióna eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní po dobu troch rokov. „Vzhľadom na to, že tento podnikateľ využil inštitút urovnania, teda sa priznal k porušeniu zákona a uzatvoreniu kartelovej dohody a zároveň nenapadol závery a konštatovania úradu. Úrad mu preto znížil pokutu o 30 percent a uložil mu ju vo výške viac ako 7,5 milióna eur. Zároveň mu uložil sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní v trvaní jedného roka,“ doplnil Sýrny.
Pri podnikateľovi Transmedic Slovakia, ktorý je aktuálne v konkurze, bol podľa Sýrneho spôsob výpočtu pokuty rozdielny. „Z dôvodu, že podnikateľ je v konkurze, úrad mu uložil pokutu vo výške viac ako 200 000 eur. Zároveň mu uložil sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov,“ dodal Sýrny.
