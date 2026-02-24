Pokuta takmer 8 miliónov eur za manipuláciu aukcií: Kartel pri liekoch pre VšZP odhalil zamestnanec

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR udelil pokutu takmer 8 miliónov eur za kartel medzi dvomi významnými dodávateľmi liekov vo verejnom obstarávaní pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Ide o spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a Transmedic Slovakia „v konkurze“, ktoré sa koordinovali v elektronických aukciách.

Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia úradu. Rozhodnutie úradu podľa nich ešte nie je ešte právoplatné. „Ide o kartelovú dohodu medzi dvoma významnými hráčmi – týka sa dodávok pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Je to prvý prípad v histórii protimonopolného úradu, ktorý bol začatý a v podstate aj ukončený, zatiaľ na prvom stupni, na základe whistleblowerského príspevku zamestnanca jedného z podnikateľov. Ten predložil dôkazy o kartelovej dohode,“ priblížil podpredseda PMÚ Peter Demčák.

Kartel trval takmer tri roky

„Kartelová dohoda spočívala v spoločnom postupe podnikateľov vo verejných obstarávaniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne na dodávku a distribúciu kategorizovaných liekov do lekární. Išlo o lieky, ktoré boli určené na liečbu onkologických, neurologických, imunologických a zápalových ochorení. Táto kartelová dohoda trvala od decembra 2017 až do septembra 2020,“ spresnil riaditeľ odboru kartelov PMÚ Juraj Sýrny. Kartelová dohoda sa podľa neho netýkala obstarávaní alebo nejakej praktiky vo vzťahu k ostatným zdravotným poisťovniam.

Podľa slov Jakuba Zemana z odboru kartelov PMÚ sa spomínaní podnikatelia dohodli, že ktorý z nich v aukcii vyhrá, respektíve komu prípadne ktoré verejné obstarávanie. „Súčasne sa nám podarilo získať podklady a informácie o tom, že podnikatelia si vzájomne kompenzovali zisky a straty z verejných obstarávaní,“ spresnil Zeman. Po skončení verejného obstarávania taktiež podľa neho prebiehala komunikácia, kto vyhral.

PHOENIX využil inštitút urovnania

Podnikateľovi PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie úrad podľa Sýrneho pôvodne zamýšľal uložiť pokutu vo výške 10,8 milióna eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní po dobu troch rokov. „Vzhľadom na to, že tento podnikateľ využil inštitút urovnania, teda sa priznal k porušeniu zákona a uzatvoreniu kartelovej dohody a zároveň nenapadol závery a konštatovania úradu. Úrad mu preto znížil pokutu o 30 percent a uložil mu ju vo výške viac ako 7,5 milióna eur. Zároveň mu uložil sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní v trvaní jedného roka,“ doplnil Sýrny.

Pri podnikateľovi Transmedic Slovakia, ktorý je aktuálne v konkurze, bol podľa Sýrneho spôsob výpočtu pokuty rozdielny. „Z dôvodu, že podnikateľ je v konkurze, úrad mu uložil pokutu vo výške viac ako 200 000 eur. Zároveň mu uložil sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov,“ dodal Sýrny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac