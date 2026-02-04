Pokus o pád vlády v Česku nevyšiel: Babišov kabinet hlasovanie ustál, opozícii chýbalo 17 hlasov

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Opozícia nezískala potrebných 101 hlasov.

Vláda českého premiéra Andreja Babiša prežila prvé hlasovanie o vyslovení nedôvery. Podržali ju koaliční poslanci, ktorí v stredu po dvojdňovom rokovaní odmietli návrh opozície. Za vyslovenie nedôvery bolo podľa oficiálnych výsledkov 84 poslancov. Na to, aby vláda padla, bolo potrebných 101 hlasov z 200-člennej Poslaneckej snemovne, informuje spravodajkyňa v Prahe.

K hlasovaniu došlo po vyše 22 hodinách rokovania. Celkom svoj hlas odovzdalo 183 poslancov, pričom 84 bolo za a 99 proti. Zvyšní poslanci boli ospravedlnení. V snemovni nebol prítomný premiér Andrej Babiš, ktorý je na zahraničnej ceste v Taliansku, ani prvý vicepremiér Karel Havlíček. To kritizoval predseda ODS Martin Kupka.

Chýbali viacerí poslanci

„To sa v novodobej histórii ČR ešte nestalo. Nejde len o pohŕdanie Poslaneckou snemovňou, je to predovšetkým odkaz verejnosti. Ľuďom, ktorým to nie je jedno a ktorí dávali najavo, že ich neslušná politika urážania neberie… napľuli ste do tváre všetkým, ktorým záleží na dobrej a slušnej politike v ČR,“ povedal po hlasovaní. Chýbali však na ňom aj poslanci opozície, napríklad expremiér Petr Fiala či predseda Pirátov Zdeněk Hřib i ďalší.

Na predsedu ODS následne reagoval poslanec za hnutie ANO Robert Králíček. Vyhlásil, že z Kupkovho utorkového prejavu v pléne bolo vidieť, ako je opozícia vyprázdnená. „Bola to len znôška urážok na pána premiéra a vládu. Ale my sme mali dva dni na to, aby sme mohli občanom povedať, na čom pracujeme,“ povedal s obhajoval chýbajúcich koaličných poslancov.

Mimoriadnu schôdzu snemovne iniciovali opozičné strany, ktoré tým reagovali na kauzu SMS správ ministra zahraničných vecí a životného prostredia Petra Macinku, na základe ktorých ho prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydieranie. Predseda strany Motoristi sebe Macinka sa v nich rôznymi spôsobmi pokúšal dosiahnuť, aby prezident zmenil názor a vymenoval poslanca Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia. To na stredajšej schôdzke s Babišom opäť odmietol.

Premiér na základe toho označil celú vec za uzavretú a uviedol, že Turek v jeho vláde nebude. Prezident od Babiša očakáva novú nomináciu na daný ministerský post. To však Motoristi naďalej odmietajú s tým, že prezidentovi už nechcú ustupovať. Babiš priznal, že nastala patová situácia. Dodal, že už by sa rád venoval práci pre občanov a nestrácal energiu na komentovanie sporu medzi Motoristami a prezidentom.

