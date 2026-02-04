Zmena pri voľbe prezidenta neprešla: Slováci v cudzine hlasovať nebudú, poslanci novelu odmietli

Možnosť voliť zo zahraničia aj pri prezidentských voľbách sa nezavedie. Národná rada (NR) SR totiž v stredajšom hlasovaní odmietla novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne opozičného PS, ktoré voľbu zo zahraničia pri daných voľbách chcelo presadiť. Poukazovalo pritom na záujem Slovákov o túto možnosť.
„Voľba zo zahraničia je už dnes zabezpečená vo voľbách do NR SR, a to poštou. Táto forma sa však vzhľadom na dvojkolovú voľbu prezidenta či prezidentky SR zabezpečuje pre tieto voľby ťažšie. Preto sme navrhovali, aby voľba zo zahraničia bola umožnená prostredníctvom volebných miestností zriadených ministerstvom zahraničných vecí na zastupiteľských úradoch SR,“ priblížili Lucia Plaváková a Zuzana Mesterová (obe PS), ktoré úpravu predložili.
Záujem bol rekordný
Upozornili pritom na to, že Slováci žijúci v zahraničí dlhodobo apelujú na zabezpečenie možnosti voliť aj v prezidentských voľbách.
„Záujem Slovákov a Sloveniek vo voľbách zo zahraničia narastá a v posledných parlamentných voľbách prejavili rekordný záujem. O možnosť hlasovať poštou požiadalo 72.993 Slovákov a Sloveniek z viac ako 130 krajín. V parlamentných voľbách nakoniec odoslalo svoj hlas 58.779 voličov a voličiek (80,5 percenta zaregistrovaných). Počet odoslaných hlasov zo zahraničia v porovnaní so 48.925 odoslanými v roku 2020 vzrástol o 20,1 percenta,“ dodali.
Nahlásiť chybu v článku