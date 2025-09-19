Pokračuje proces s atentátnikom na Fica: Prehrávali zvukové nahrávky od tajného agenta, vypovedali ochrankári

Výsluchom svedkov pokračuje v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces s atentátnikom Jurajom Cintulom, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Ide o štvrtý pojednávací deň a ako v úvode konštatoval predseda senátu, súd už vykonal väčšinu dôkazov navrhovaných prokuratúrou. Na ŠTS vypovedali traja svedkovia, ktorí patrili k premiérovej ochranke a boli na mieste činu. Podrobne popisovali, ako si na udalosť spomínajú. Hovorili o tom, kde stáli v momente výstrelu, v čom spočíval služobný zákrok, ako vnímali kolegov, ktorí strelca spacifikovali alebo koľko výstrelov počuli.

Prehrávali aj nahrávky s agentom, verejnosť musela odísť

Proces s Jurajom Cintulom, obžalovaným z atentátu na premiéra Roberta Fica, priniesol ďalší zlomový moment. Na pojednávaní sa prehrávali zvukové nahrávky jeho rozhovorov s nasadeným agentom. Ako píše Denník N, na návrh prokurátorky Kataríny Habčákovej musela verejnosť pojednávaciu miestnosť opustiť. Dôvodom bolo riziko, že by mohol byť agent odhalený podľa svojho hlasu.

Svedectvo ochrankára

„Po skončení rokovania vlády mal premiér nastúpiť do auta. Niekto na neho z davu zakričal a rozhodol sa, že tam pôjde. Potom som počul nejakú ranu a videl som ruku s pištoľou nad zábranami, ktoré delili dav od premiéra. Padlo viac výstrelov, asi štyri. Hlaveň zbrane bola meter a pol od premiéra, ktorý padol na zem,“ vypovedal jeden z ochrankárov. Obžalovaný sa k ich výpovediam nevyjadril.

Dôchodca Juraj Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Taký trest si podľa slov obhajcu Namira Alyasryho obžalovaný nepripúšťa. Ako zdôraznil, postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.

Juraja Cintulu mal k skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo povedal v prvé dni procesu. „Chcem zdôrazniť, že som nemal v úmysle Roberta Fica usmrtiť, ale zastaviť ho. Následkom mojich výstrelov neboli poškodené ani srdce, ani pľúca, ani mozog,“ reagoval Juraj Cintula

Úmysel poškodiť zdravie

Zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.

Juraj Cintula pôvodne čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, kde je sadzba doživotie. Pri výsluchu v prípravnom konaní tvrdil, že nesúhlasil s politikou súčasnej vlády, považoval ju za judášsku voči EÚ.

