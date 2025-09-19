Influencer Oski Barami si urobil výlet: Vládnym špeciálom letel s ministrom Tarabom do Bruselu

Influencer Oski Barami si urobil výlet do Bruselu, ktorý však vyvolal vlnu pozornosti. Necestoval totiž bežnou linkou, ale na palube slovenského vládneho špeciálu. Do lietadla sa dostal na pozvanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, s ktorým následne natočil video.
Na Instagrame Barami zverejnil zábery, na ktorých v obleku prichádza k vládnemu špeciálu. Z druhej strany sa objaví Taraba a obaja si podajú ruky, pričom ide o jeho typický úvod videorozhovorov s politikmi. Podobné video natočil len nedávno aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.
„Iba som sa zviezol“
Na otázku, či mu vláda za cestu zaplatila, odpovedal jednoznačne: „Klídeček, mňa si nikto nekúpi.“ Zdôraznil, že cestu s Tarabom neplánoval účelovo. „Daňový poplatník nezaplatil za mňa a môj tím o nič viac. My sme sa iba pridali k ministrovi, ktorý cestoval do Bruselu bez ohľadu na naše natáčanie,“ uviedol.
V rozhovore pre portál Closer dodal, že myšlienka spraviť rozhovor „v oblakoch“ bola jeho nápadom. „Nedostal som za to absolútne žiadne peniaze a podľa mňa je to aj logické, lebo je to veľmi exkluzívny obsah. Takéto videá sa dejú len v Amerike s Trumpom na Air Force One,“ vysvetlil Barami.
Návrat bez prenocovania
Podľa informácií, ktoré zverejnil na svojom instagramovom profile, letel do Bruselu iba na otočku a v ten istý večer sa už fanúšikom pochválil návratom do Bratislavy. „Žiadne ubytká platené štátom,“ doplnil. Tvrdí, že od štátu ani politikov nikdy nedostal žiadne peniaze ani výhody.
Oski Barami za posledný rok začal do svojho obsahu výrazne zaraďovať aj politiku. V jeho podcastoch a videorozhovoroch sa objavili ministri aj opoziční lídri. Rozhovor mu poskytol napríklad Robert Kaliňák, Matúš Šutaj Eštok, Martina Šimkovičová, Michal Šimečka, no aj bývalý prezident Andrej Kiska. Za svoj spôsob vedenia rozhovorov a aj výber otázok si však vyslúžil dávku kritiky.
