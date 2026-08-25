Štát rozhodol o osude 13. dôchodkov: Príde časť seniorov o peniaze? Ministerstvo poslalo jasný odkaz

Trinásty dôchodok predstavuje významnú finančnú podporu pre poberateľov dôchodkových dávok. Je to niečo, na čo sa seniori každý rok tešia. V súčasnosti sú pritom 13. dôchodky v ich zmrazenej podobe a v rovnakej výške ako v roku 2025 budú až do roku 2028. Pre starobných seniorov je to suma 667,30 eura. Môže za to balík konsolidačných opatrení na rok 2026, ktorý so sebou priniesol viacero zmien, pričom práve zmrazenie ovplyvnilo seniorov najviac.
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Tému adresnosti trinástych dôchodkov riešia politici už niekoľko mesiacov. V máji 2026 otvoril debatu prehodnotenia vyplácania 13. dôchodkov podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Ten pripustil, že trinásty dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti.
Hovorilo sa o hranici, nad ktorú by 13. dôchodky nedostávali
Podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) by však zadresnenie trinástych dôchodkov veľkú úsporu verejných financií neprinieslo. Dodal, že Gašpar hovoril o prípadných dvoch príjmových hraniciach, od ktorých by už seniori trináste dôchodky nedostávali. Tou prvou mala byť hranica od 2 000 eur. Starobných dôchodcov s takouto penziou je na Slovensku podľa údajov ministra 893 a úspora by predstavovala necelých 600-tisíc eur.
Možnosť úpravy pritom pripustila aj Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá uznala, že seniori s vysokými príjmami by mohli dostať len časť dávky alebo o ňu prísť úplne. Organizácia však kategoricky trvala na zachovaní plnej sumy pre ľudí s nižšími dôchodkami.
Oficiálny návrh predložený nebol
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a minister práce Tomáš však nakoniec odmietli 13. dôchodky nejako meniť a uberať časti seniorov. Nevznikol žiaden návrh novely zákona a tieto diskusie ohľadom adresnosti tohto typu dôchodku ostali len ako predmet výmeny názorov bez toho, aby sa stali oficiálnou súčasťou rokovaní parlamentu. Dalo by sa tak čakať, že je táto téma uzavretá, no opäť k nej prišli nové vyjadrenia.
Jednoznačný záver
Ako informoval portál oPeniazoch, zdá sa, že debata má konečne riadny záver. Vládna koalícia sa totiž rozhodla nepokračovať v návrhoch na vyššiu adresnosť 13. dôchodkov. Na tlačovej besede to potvrdil minister práce Erik Tomáš s tým, že v rámci koaličných partnerov existuje v tejto veci jednoznačná dohoda.
Kľúčovým dôvodom pre zachovanie aktuálneho systému sú výsledky interných prepočtov rezortu. Tie ukázali, že počet penzistov s nadštandardnými príjmami presahujúcimi 1 500 či 2 000 eur je príliš nízky na to, aby ich prípadné vyradenie zo systému prinieslo štátnej pokladnici zásadné financie.
13. dôchodky sa meniť nebudú
„Takých dôchodcov je minimum,“ skonštatoval minister práce na margo seniorov, u ktorých by pripadalo do úvahy krátenie či odopretie dávky. Úspora vo verejných financiách by preto podľa jeho slov nebola výrazná. Šéf rezortu zároveň vyjadril spokojnosť nad tým, že tento argument akceptovali aj ostatné koaličné strany.
Finálne rozhodnutie vládneho kabinetu je preto nekompromisné. „Touto cestou nejdeme. Chceme zachovať trináste dôchodky v takej podobe, ako je to teraz,“ vyhlásil minister práce Erik Tomáš.
V praxi to znamená, že minimálne počas mandátu súčasnej vlády sa neplánuje zavedenie žiadneho príjmového stropu. Nárok na trinásty dôchodok tak ostáva v plnej miere garantovaný všetkým seniorom bez ohľadu na to, aká je výška ich mesačnej penzie.
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