Česká polícia začala exhumovať ostatky Jana Masaryka. Chce objasniť jeho smrť, sprevádzajú ju špekulácie

Experti českej polície začali v stredu exhumovať ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka z rodinného hrobu v obci Lány pri Prahe. Na sociálnej sieti X o tom informovalo Policajné prezídium ČR. Politik zomrel v roku 1948 za nevyjasnených okolností, polícia sa po opätovnom otvorení prípadu snaží okolnosti jeho smrti objasniť, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
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Chcú vyvrátiť špekulácie
„Dnes na lánskom cintoríne vykonávame úkony trestného konania v súvislosti s preverovaním úmrtia Jana Masaryka v roku 1948, ktoré spočívajú v exhumácii jeho ostatkov a ich skúmania za využitia najmodernejších kriminalistických metód. Ich účelom je okrem iného vyvrátiť rôzne špekulácie, ktoré sú spojené s týmto prípadom už takmer 80 rokov,“ vysvetlila polícia.
Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel za nevyjasnených okolností v noci z 9. na 10. marca 1948. Mŕtve telo našli na dlažbe, kam dopadlo z okna kúpeľne jeho bytu na druhom poschodí sídla ministerstva zahraničných vecí v Černínskom paláci. O príčinách jeho úmrtia existujú viaceré teórie.
1/2 Dnes na lánském hřbitově provádíme úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí Jana Masaryka v roce 1948, které spočívají v exhumaci jeho ostatků a jejich zkoumaní za využití nejmodernějších kriminalistických metod.
— Policie ČR (@PolicieCZ) September 2, 2026
Tri verzie
Podľa oficiálnej verzie vtedajšieho režimu spáchal samovraždu. Česká polícia v januári tohto roka prípad opäť otvorila a preveruje ho pre podozrenie zo spáchania vraždy. Treťou verziou, ktorá by podľa historikov mohla pripadať do úvahy, je nešťastná náhoda.
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