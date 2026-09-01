Čo je vlastne Vízia Slovensko 2040? Takto by mala naša krajina vyzerať o 14 rokov

Naša krajina sa dnes dočkala predstavenia vízie do roku 2040. Vízia Slovensko 2040 je nezávislý, nadstranícky a nadrezortný dokument, ktorý na základe uznesenia vlády pripravili odborníci z akademického a podnikateľského prostredia pod garanciou SAV.
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Materiál hodnotí súčasný stav Slovenska, pomenováva hodnotové princípy kľúčové pre budúcnosť, predstavuje možné scenáre vývoja na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre dosiahnutie hlavného cieľa, a to zvýšenia kvality života obyvateľov Slovenska.
Počas šiestich mesiacov sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. SAV zároveň zorganizovala niekoľko sérií workshopov, okrúhlych stolov a regionálnych diskusií so samosprávami, ktoré vyústili do spracovania viac ako 2300 pripomienok.
Dokument má podľa webu SAV štyri piliere:
- Úspešné Slovensko (ekonomika, inovácie a práca budúcnosti)
- Kvalitný život (súdržnosť, ľudia a spoločnosť)
- Udržateľná krajina (zelená a energetická transformácia, mobilita)
- Moderný štát (inštitúcie, spravodlivosť, obrana, bezpečnosť a digitálny štát)
„Vízia jasne určí, čo sa má do roku 2040 zlepšiť v každodennom živote ľudí na Slovensku, a tiež prispeje k tomu, aby štát postupoval dlhodobo predvídateľne a konzistentne,“ píše SAV. Na Víziu nadviaže Stratégia 2040, ktorá ju rozšíri o poradie priorít a konkrétne kvantifikované opatrenia. Doplní aj nositeľov týchto opatrení a ich financovanie.
Slovensko by malo podľa vízie, okrem iného, napríklad úspešne dokončiť inteligentnú transformáciu svojej ekonomiky a povesť montážnej dielne Európy s lacnou pracovnou silou by mala byť preč. Namiesto toho by sme mali byť centrom výskumu a inovácií, píše web HNOnline.
Vyjadrenie premiéra
Vízia Slovensko 2040 je podľa Roberta Fica nadstranícky dokument. Do jej tvorby odborníkom zo Slovenskej akadémie vied (SAV) nikto politicky nezasahoval. Premiér to uviedol počas prejavu na Národnom fóre k prezentácii vízie. Vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili.
„Vízia obsahuje štyri kapitoly, ktoré sú navzájom poprepájané. Prosím, nevnímajte tieto kapitoly ako samostatné a že nemajú nič spoločné. Máme tam prvú kapitolu Dôstojný život. Druhú kapitolu Úspešné Slovensko, tretiu kapitolu Udržateľná krajina a potom máme štvrtú kapitolu Moderný štát. Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme mať kvalitne pripravených a zdravých občanov, aby bol občan kvalitne pripravený a zdravý, potrebujeme dobré školstvo, potrebujeme dobré zdravotníctvo,“ vyhlásil premiér s tým, že štyri časti tvoria celok.
Základným parametrom je podľa neho kvalita života občanov Slovenska a vízia nie je o ekonomických parametroch alebo číslach. Vízia podľa premiéra hľadala prienik naprieč politickým spektrom. O tých myšlienkach, ktoré sú všeobecne formulované, je podľa neho zbytočné špekulovať.
Reagujú aj zamestnávatelia
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vníma predstavenú Víziu Slovensko 2040 prevažne pozitívne. Oceňuje, že sa v dokumente výraznejšie presadil dôraz na konkurencieschopnosť, podnikanie, investície, inovácie, udržateľný hospodársky rast a efektívnejšie fungovanie štátu. Vízia však sama osebe Slovensko nezmení.
Viaceré pripomienky, ktoré únia predložila v príprave dokumentu, boli do jeho výslednej podoby premietnuté. Za dôležité považujú zamestnávatelia najmä pomenovanie potreby znižovať nadmernú reguláciu a byrokraciu, vytvoriť konkurencieschopné odvodové zaťaženie práce, reformovať verejnú správu a samosprávu, zrýchliť digitalizáciu štátu a nastaviť sociálny systém tak, aby motivoval k práci.
Medzinárodné expertné posudky hodnotia Víziu Slovensko 2040 pozitívne. Vysoko cenený je jej základný cieľ, a to zvýšenie kvality života občanov. Počas národného fóra k vízii to uviedol bývalý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár.
„Vízia Slovensko 2040 poskytuje celostný základ pre strategické plánovanie rozvoja Slovenskej republiky a je vhodným východiskom pre spracovanie Stratégie Slovensko 2040. Oponenti vidia priestor na zlepšenie, a to najmä v tom, že budú dopracované vzájomné prepojenia cieľov, určenie priorít a ich nadväznosť na scenáre vrátane míľnikov a indikátorov,“ uviedol Vozár pri prezentovaní posudkov. Ako dodal, odporúčania posudzovateľov budú analyzované a využité pri tvorbe Stratégie Slovensko 2040.
Podobné sme tu už mali
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók upozorňuje, že Vízia Slovensko 2040 by sa mala pretaviť do reálnej hospodárskej politiky štátu.
„Slovenská republika od svojho vzniku zažila už viacero takýchto pokusov definovať víziu Slovenska do budúcna. Bohužiaľ, ani v jednom prípade nedošlo k reálnemu vyhodnoteniu toho, čo sme si predstavovali a čo bola napokon realita. Ja by som si len prial, aby túto víziu nepostihol rovnaký osud,“ priblížil.
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