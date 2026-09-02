Zlodeji ukradli žene auto: Získala ho späť skôr, ako stihla polícia zareagovať. Prezradila svoj trik

Ilustračný záber auta na ulici

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Žena vzala zlodejom auto, ktoré jej ukradli.

Nejedno veľké mesto sa pasuje s problémom v podobe zlodejov, ktorí sú čoraz vynaliezavejší. O nepríjemnú skúsenosť sa podelila aj matka troch detí, ktorej zmizlo auto počas toho, ako bola s rodinou na svadbe. Neváhala však, a hoci políciu kontaktovala ihneď, vlastnými silami ukradnuté auto získala späť skôr, ako vôbec muži zákona stihli zareagovať.

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Auto zmizlo počas toho, ako bola rodina na svadbe

Ako informuje web Mail Online, 38-ročná Vivi Kala zaparkovala svoje auto večer 20. augusta na obytnej ulici vedľa hotela v britskom Essexe. Hoci na ulici stálo viacero áut, keďže Vivi si práve s rodinou užívala svadbu, profesionálni zlodeji sa z nejakého dôvodu zamerali práve na jej SUV. Keď vyšla von, zistila, že auta nikde niet. Len o deň neskôr pritom mala s rodinou odísť na dovolenku.

Jej manžel David prehľadal celé okolie, no márne. Obvolal dokonca aj miestne odťahové služby, aby zistil, či auto nebolo odtiahnuté, no žiadna odťahová služba ho nemala. Boli v ňom aj hračky ich detí a laptop MacBook Pro. David sa napokon rozhodol zavolať na políciu a krádež auta nahlásiť, no Vivi dostala iný nápad.

Ilustračný záber auta na ulici
Ilustračná foto: Pexels

Na svojom iPhone totiž mala aplikáciu Find My, ktorej úlohou je nájsť iné zariadenia Apple, vrátane notebookov či tabletov. Súčasťou aplikácie sú miliardy zariadení po celom svete. Find My umožňuje majiteľom zariadení iPhone, iPad, MacBook, AirPods, Apple Watch a pod. nájsť ich aj v prípade, že práve nemajú k dispozícii GPS, Wi-Fi a ani mobilný signál. Aplikácia pôvodne slúžila len na lokalizovanie stratených či ukradnutých iPhonov. Neskôr však boli možnosti aplikácie rozšírené, čo, zdá sa, môže zachrániť nielen stratený mobil, ale dokonca aj ukradnuté auto.

Pomohol aj taxikár

Hoci teda notebook nebol pripojený k internetovej sieti a ležal zatvorený v kufri auta, jeho majiteľka videla jeho približnú polohu. Vivi si rýchlo privolala Uber, a keď šoférovi vysvetlila situáciu, do akej sa dostala, ten bol ihneď odhodlaný pomôcť jej. K ukradnutému autu sa napokon dostali v priebehu niekoľkých minút. David bol po celý ten čas na linke s políciou.

Vivi sa po incidente vyjadrila, že to bola len úplná náhoda, že laptop ostal v kufri auta. Okolo svadby panoval zhon a nebol čas z auta povyberať všetky veci. Ak by ho tam nenechala, je veľmi pravdepodobné, že svoje auto by už nikdy nevidela. Nerozumie tiež, prečo sa zlodeji zamerali práve na jej auto, keď išlo o obyčajné rodinné auto, ešte k tomu s detskými hračkami vo vnútri.

Ilustračný záber laptopu
Ilustračná foto: Pexels

Príbeh so šťastným koncom

Vozidlo napokon našli, hoci si sprvu neboli istí, či je skutočne ich. Zlodeji totiž boli rýchli a medzičasom už stihli vymeniť poznávacie značky. Je možné, že boli kradnuté aj tie. Auto sa podarilo na diaľku odomknúť až po niekoľkých pokusoch. Je teda možné, že zlodeji po krádeži niečo urobili aj so zamykacím systémom.

Príbeh mal ale napokon šťastný koniec a zlodeji tentoraz obišli naprázdno. No Vivi si uvedomuje, že nie je riešením vždy nechávať v aute laptop pre prípad, keby ho zlodeji znova ukradli. Plánuje tak investovať do ďalšieho zabezpečenia. Dúfa, že jej skúsenosť pomôže ďalším ľuďom efektívnejšie sa chrániť pred zlodejmi.

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