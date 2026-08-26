Slovenskí seniori poberajú viac ako Česi: Pri minimálnej penzii sú rozdiely v desiatkach eur

Hoci niekedy tvorili jeden štát, dnes nemôžu byť Česko a Slovensko v niektorých aspektoch odlišnejšie. To platí aj pri dôchodkoch. Hoci by sa mohlo zdanlivo javiť, že v oboch krajinách platia rovnaké pravidlá a povinnosti, nie je to tak. Na zásadné rozdiely medzi českým a slovenským dôchodkovým systémom sme v minulosti už poukázali.
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Napríklad sme vás informovali o tom, že Česi majú poplatok, ktorý slovenskí seniori nemajú. Ak totiž poberajú dôchodok v hotovosti, platia poplatok za hotovostnú výplatu. V roku 2026 je na úrovni 94 korún, čo je v prepočte 3,90 eura. Platia ho dôchodcovia pri výbere dôchodku v priehradke alebo od poštového doručovateľa. Poplatok sa odpočítava priamo z vyplatenej sumy dôchodku a hradí ho príjemca dôchodku, ak mu bol dôchodok priznaný po 1. januári 2010. Pri starších dôchodkoch hradí náklady Česká správa sociálneho zabezpečenia.
Rozdiely v minimálnych dôchodkoch
Ako sa však ukázalo, nie je to jediná výhoda, ktorú slovenskí penzisti majú. Hoci sa totiž v Česku aj na Slovensku hovorí o „minimálnom dôchodku“, v praxi ide o dva výrazne odlišné systémy. Kým Slováci stavili na oceňovanie každého jedného odpracovaného roka, Česi garantujú fixnú sumu.
V oboch krajinách slúži minimálny dôchodok ako záchranná sieť pre ľudí, ktorí síce pracovali požadovaný počet rokov, ale zarábali nízku mzdu (alebo pracovali na čiastočné úväzky), kvôli čomu by im zo štandardného výpočtu vyšiel len veľmi nízky dôchodok. Ani na Slovensku, ani v Česku nemusíte o priznanie minimálneho dôchodku samostatne žiadať. Žiadate len o klasický starobný dôchodok. Ak je príliš nízky, no splnili ste podmienky jeho nároku, suma sa vám automaticky zvýši na minimálny dôchodok.
Vyššia suma podľa odpracovaných rokov
Slovenský systém minimálnych dôchodkov je odstupňovaný zásluhovo podľa odpracovaných rokov. Základom je dosiahnutie 30 rokov poistenia. Za každý ďalší odpracovaný rok však dostanete príplatok – zatiaľ čo za 30 rokov dostanete 145 % životného minima, pri 40 rokoch je to 170,5 % a za 50 rokov odpracovania až 202,5 %. Systém tak motivuje ľudí pracovať čo najdlhšie.
Výška minimálneho dôchodku na Slovensku je priamo viazaná na sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Sociálna poisťovňa zverejňuje každý rok novú oficiálnu tabuľku minimálnych dôchodkov s vyššími sumami. Keďže sa životné minimum každoročne upravuje (k 1. júlu), od 1. januára nasledujúceho roka nadobúda účinnosť nová tabuľka, v ktorej má každý odpracovaný rok (od 30 až po 60+ rokov) priradenú novú, vyššiu garantovanú sumu.
V roku 2026 tí, ktorí získali 30 rokov dôchodkového poistenia, dostávajú sumu 412 eur. Tí, ktorí získali 35 rokov, sumu 447,60 eura. V prípade 40 odpracovaných rokov to je už suma 484,50 eura. Pri 45 rokoch sa suma vyšplhá na 527,10 eura. Celý prehľad si viete pozrieť v tabuľke Sociálnej poisťovne.
V Česku to funguje inak
Český systém od zavedenia reformy funguje inak. Vytvoril jednotnú garanciu vo výške 20 % z priemernej mzdy v štáte (čo prinieslo skokový nárast z 5 430 Kč na 9 800 Kč). Tento systém na rozdiel od slovenského nezvyšuje garantované minimum za každý ďalší rok poistenia. Ak vypočítaná výška dôchodku nedosiahne zákonom stanovené minimum, dôchodok sa dorovná na 9 800 Kč (406 eur). Táto minimálna garancia je rovnaká pri 35, 40 či 50 rokoch poistenia.
Na získanie akéhokoľvek starobného dôchodku v ČR musíte získať až 35 rokov dôchodkového poistenia vrátane náhradných dôb. Človek s 35 rokmi poistenia tak má nárok na rovnakú garantovanú minimálnu sumu ako človek, ktorý odpracoval 45 rokov.
Česká republika od januára 2026 zaviedla výraznú zmenu v pravidlách pre minimálne dôchodky. Cieľom nového systému je lepšia ochrana seniorov s najnižšími príjmami a garancia, že minimálna penzia bude automaticky rásť spolu s priemernou mzdou v hospodárstve, vysvetlil portál Kurzy.
Garantovaná minimálna výmera sa v Českej republike neuplatňuje len pri starobných dôchodkoch, ale v odstupňovanej výške platí pre všetky typy penzií:
- Starobný dôchodok (riadny, predčasný, odložený) – 20 % priemernej mzdy – 9 800 Kč (406 eur)
- Invalidný dôchodok 3. stupňa – 20 % priemernej mzdy – 9 800 Kč
- Invalidný dôchodok 2. stupňa – 15 % priemernej mzdy – 7 350 Kč (305 eur)
- Invalidný dôchodok 1. stupňa – 13,33 % priemernej mzdy – 6 534 Kč (271 eur)
- Vdovský a vdovecký dôchodok – 15 % priemernej mzdy – 7 350 Kč
- Sirotský dôchodok – 14 % priemernej mzdy – 6 860 Kč (284 eur)
Ako informoval portál Novinky, minimálny starobný dôchodok v Česku by mal podľa najnovšieho návrhu od januára vzrásť zo súčasných 9 800 Kč na 10 400 Kč (431,80 eura). Tento nárast je spojený so zvýšením pevnej zložky dôchodku, teda základnej výmery, ktorú poberajú všetci dôchodcovia bez rozdielu. Tá by stúpla o 300 Kč, zo sumy 4 900 Kč na 5 200 Kč.
Slováci poberajú viac
Ak túto sumu porovnáme s výškou minimálneho dôchodku za 35 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, ktorá bude platiť v roku 2027, slovenskí penzisti dostanú o desiatky eur viac. Takýto penzista totiž od januára dostane minimálny dôchodok vo výške 465 eur.
Čo sa týka tohto roka, českí penzisti dostávajú minimálny dôchodok v prepočte vo výške 406 eur, zatiaľ čo na Slovensku je vyššia suma už pri 30 rokoch poistenia. Ak by sme to porovnali so správnou sumou – za 35 rokov – 447,60 eura, slovenskí penzisti poberajú viac o približne 40 eur. Zabúdať však netreba na to, že pre Čechov platí táto suma nezávisiac od odpracovaných rokov. To znamená, že napríklad, ak majú odpracovaných 40 rokov, stále poberajú len 406 eur, zatiaľ čo slovenskí penzisti dostávajú 484,50 eura a rozdiel je ešte väčší.
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