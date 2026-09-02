Na Putinovej ruke si novinári všimli stopu po vpichu ihly. Nie je na typickom mieste, vyvoláva to otázky

Na chrbte ľavej ruky ruského prezidenta Vladimira Putina si novinári všimli počas prejavu ku školákom a študentom pri príležitosti začiatku školského roka pravdepodobne hematóm (modrinu) po podaní injekcie. Naznačuje to aj video zverejnené tlačovou službou Kremľa, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
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Nedbalo podaná injekcia
Niekoľko lekárov pre denník uviedlo, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o stopu po „intravenóznom zákroku“. Jeden z nich z moskovskej pohotovosti to označil za „trojdňový hematóm po podaní injekcie“.
Ďalší resuscitačný lekár to považuje za „nedbalo podanú injekciu“. „Ale v skutočnosti [pre zvýšenie bezpečnosti] si mal Putin dať zaviesť port (dlhodobý katéter),“ povedal.
На руке у Путина обнаружили след от инъекций
На видео, опубликованном пресс-службой Кремля, отчетливо видно темное пятно на левой кисти Путина, которую тот частично прикрывает правой рукой, но жестикулируя несколько раз показывает в камеру, сообщает The Moscow Times. pic.twitter.com/aqpxW7IuSl
— Ateo Breaking (@AteoBreaking) September 1, 2026
Hematóm bol viditeľný aj vo videu s blahoželaním baníkom o dva dni skôr. Neobjavuje sa na záberoch zo stretnutia s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom z 1. septembra ani na videu zo stretnutia s učiteľmi zo soboty 29. augusta. Putin vtedy hovoril o kosatkách útočiacich na ľadové medvede v Arktíde a vojnu na Ukrajine prirovnal k „potravinovému reťazcu“ v prírode.
Volí sa iné miesto vpichu
Pre miesto vpichu zdravotníci zvyčajne volia lakťovú jamku, kde sú žily blízko seba, menej pohyblivé a majú relatívne veľký priemer, vysvetlil skúsený kardiológ. Chrbát ruky sa používa, ak je lakťová jamka nadmerne zaťažená napríklad v dôsledku dlhodobej intravenóznej terapie alebo zapálená po žilovej katetrizácii, dodal. Ďalšou možnosťou je urgentná injekcia, ak je pacient oblečený.
Putin (73) vládne Rusku od decembra 1999 a fámy posilňuje tajnostkárstvo o jeho zdravotnom stave. Zosilneli najmä počas covidovej pandémie, keď si zachovával viditeľný odstup od ľudí a každý, kto sa s ním mal priamo stretnúť, musel byť v karanténe a absolvovať PCR testy.
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