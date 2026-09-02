Na Putinovej ruke si novinári všimli stopu po vpichu ihly. Nie je na typickom mieste, vyvoláva to otázky

Foto: TASR

Matej Mensatoris
TASR
The Moscow Times: Na Putinovej ruke vidno stopy po injekcii.

Na chrbte ľavej ruky ruského prezidenta Vladimira Putina si novinári všimli počas prejavu ku školákom a študentom pri príležitosti začiatku školského roka pravdepodobne hematóm (modrinu) po podaní injekcie. Naznačuje to aj video zverejnené tlačovou službou Kremľa, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.

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Nedbalo podaná injekcia

Niekoľko lekárov pre denník uviedlo, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o stopu po „intravenóznom zákroku“. Jeden z nich z moskovskej pohotovosti to označil za „trojdňový hematóm po podaní injekcie“.

Ďalší resuscitačný lekár to považuje za „nedbalo podanú injekciu“. „Ale v skutočnosti [pre zvýšenie bezpečnosti] si mal Putin dať zaviesť port (dlhodobý katéter),“ povedal.

Hematóm bol viditeľný aj vo videu s blahoželaním baníkom o dva dni skôr. Neobjavuje sa na záberoch zo stretnutia s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom z 1. septembra ani na videu zo stretnutia s učiteľmi zo soboty 29. augusta. Putin vtedy hovoril o kosatkách útočiacich na ľadové medvede v Arktíde a vojnu na Ukrajine prirovnal k „potravinovému reťazcu“ v prírode.

Putin a Tokajev na summite
Vladimir Putin a kazašský prezident Tokajev. Foto: TASR

Volí sa iné miesto vpichu

Pre miesto vpichu zdravotníci zvyčajne volia lakťovú jamku, kde sú žily blízko seba, menej pohyblivé a majú relatívne veľký priemer, vysvetlil skúsený kardiológ. Chrbát ruky sa používa, ak je lakťová jamka nadmerne zaťažená napríklad v dôsledku dlhodobej intravenóznej terapie alebo zapálená po žilovej katetrizácii, dodal. Ďalšou možnosťou je urgentná injekcia, ak je pacient oblečený.

Putin (73) vládne Rusku od decembra 1999 a fámy posilňuje tajnostkárstvo o jeho zdravotnom stave. Zosilneli najmä počas covidovej pandémie, keď si zachovával viditeľný odstup od ľudí a každý, kto sa s ním mal priamo stretnúť, musel byť v karanténe a absolvovať PCR testy.

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