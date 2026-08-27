Penzisti by mohli dostať menej, ako sa čakalo: Nové čísla skresali možnú valorizáciu v roku 2027

Dôchodkyňa a peňaženka

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Keďže sú známe dáta za ďalšie mesiace, dá sa presnejšie odhadnúť, aká by mohla byť valorizácia v roku 2027.

Pred dvoma mesiacmi sme vás informovali o prvých odhadoch zvyšovania dôchodkov. Každoročná valorizácia je totiž naviazaná na dáta, ktoré sa dajú sledovať počas celého roka. Začiatkom júla boli zverejnené údaje od januára do mája, teda za približne polovicu rozhodujúceho obdobia, a zdalo sa, že seniori smerujú k rovnakému percentu valorizácie ako tento rok. Nakoniec to však môže byť inak.

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Kým boli známe len údaje od januára do mája, vyzeralo to podobne ako v minulom roku. Ak by pritom rozhodlo práve toto číslo, bola by valorizácia v budúcom roku dosť podobná tej v tomto roku. Dáta za prvých päť mesiacov tohto roka ukazovali, že tempo rastu cien v domácnostiach seniorov sa stabilne udržiavalo v rozmedzí od 3,5 % do 3,8 %. Priemerná hodnota tejto inflácie sa tak zastavila na úrovni 3,64 % a počítalo sa s tým, že ak sa to nezmení, penzie by sa v roku 2027 zvýšili o 3,7 %.

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Čakalo sa, ako bude vyzerať leto

Pre poberateľov dôchodkov by to znamenalo kontinuitu, keďže presne o rovnaké percento sa ich príjmy upravovali aj v predchádzajúcom roku 2026. Mierny posun však mohol nastať, ak by inflácia v letných mesiacoch a v septembri vyskočila na stabilných 3,8 %. V takom prípade by deväťmesačný priemer po zaokrúhlení zdvihol valorizáciu na 3,8 %.

Seniori v lete
Foto: Pexels

Už začiatkom leta však bolo známe, že takýto scenár je nepravdepodobný. Vyžadovalo by to totiž prudké zdražovanie, pri ktorom by priemerná inflácia za letné obdobie musela pokoriť hranicu 4,45 %. Mierne prekročenie štyroch percent v nasledujúcich mesiacoch by na celkový posun nad túto hranicu nestačilo.

Nakoniec je to o čosi menšie číslo

Samotná valorizácia dôchodkov sa totiž odvíja od dôchodcovskej inflácie. Tá súvisí s cenami tovarov a služieb, ktoré využívajú práve dôchodcovia, a ak idú tieto ceny rapídne hore, v rovnakej miere sa zvyšujú aj ich dôchodky, aby si mohli zachovať rovnaký komfort. V praxi to vyzerá tak, že čím nižšia je dôchodcovská inflácia, tým menej sa v januári zvýšia dôchodky.

Dnes už poznáme údaje za prvých sedem mesiacov, keďže Štatistický úrad SR zverejnil výšku dôchodcovskej inflácie aj za júl tohto roka. Rast cien pre seniorov bol v júli na úrovni 3,2 %, čím sa sedemmesačný priemer dostal na 3,5 %. Práve o toto percento by sa od nového roka mohli zdvihnúť dôchodky na Slovensku, ak sa situácia výraznejšie nezmení. Presnú sumu zvyšovania spoznáme v októbri, keď štatistiky ukážu vývoj za prvých deväť mesiacov.

Ruky seniorov
Foto: Pixabay

Koľko by to bolo v praxi

V praxi by pri súčasnom priemernom starobnom dôchodku na úrovni 732,75 eura znamenal 3,5 % nárast dodatočný príjem približne 25,65 eura mesačne, respektíve 307 eur v ročnom úhrne. Išlo by tak o čosi menšie prilepšenie, ako sa očakávalo pri prvotných odhadoch, ktoré počítali s valorizáciou 3,7 %.

Pre seniorov by tak bol rok 2027 jeden z horších rokov, no zároveň by sa stále držal v podobných číslach ako predošlé roky a príliš by s hodnotou neskákal vyššie ani nižšie. V tomto roku bola valorizácia, ako sme už spomínali, o 3,7 %. V roku 2025 sa penzie zvýšili o 2,1 % a v roku 2024 sa dôchodky valorizovali o 3,6 %. Hodnota 3,5 % tak medzi týmito číslami nejako výrazne nevyčnieva a je to už prakticky niečo, na čo sú slovenskí dôchodcovia zvyknutí.

Výrazné zvyšovanie pocítili penzisti naposledy v roku 2023, keď sa dôchodky valorizovali dvakrát.  K 1. januáru 2023 sa všetky dôchodky automaticky zvýšili o 11,8 % na základe dôchodcovskej inflácie. Následne od 1. júla 2023 prebehla mimoriadna valorizácia o ďalších 10,6 %.

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