Za vstup zaplatíte 20 eur: Unikátne kúpalisko u našich susedov vyhorelo, teraz opäť otvorilo brány

Kúpalisko v Miskolci

Foto: Szalax, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons / Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Kúpalisko pred dvoma rokmi zasiahol ničivý požiar.

Mnoho Slovákov počas horúcich letných dní mieri na kúpaliská nielen v rámci Slovenska, ale aj do Maďarska. Ľudia majú za hranicami svojich favoritov, kam sa každý rok vždy znova vrátia. Patrí medzi ne aj Miskolctapolca. Kúpalisko však pred 2 rokmi poškodil rozsiahly požiar. Teraz znovu otvorilo svoje brány.

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Kúpalisko prešlo rekonštrukciou

V roku 2024 médiá obletela správa, že svetoznáme kúpalisko Miskolctapolca barlangfürdő (jaskynné kúpele) v maďarskom Miskolci zasiahol ničivý požiar. Podľa webu Blikk odborníci v tom čase poukázali na závažné nedostatky. Požiar bol podľa expertov následkom súhrnu viacerých príčin. Zistili inštalačné chyby, nedostatočnú údržbu, ale aj ďalšie problémy.

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Vedenie kúpaliska, ale aj primátor mesta Miskolc József Tóth-Szántai v tom čase prisľúbili nápravu a opätovné vybudovanie jaskynných kúpeľov. Tóth-Szántai na sociálnej sieti pred časom informoval, že sa podarilo zrekonštruovať strechu, no prebehli aj práce na vybudovaní moderných spŕch. Prízvukoval, že kúpalisko privíta hostí v novom, modernom šate, no zároveň si chce uchovať tradície.

Kúpalisko v Miskolci
Foto: Szalax, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kúpalisko napokon pred niekoľkými dňami na svojom webe informovalo o opätovnom otvorení. „Jaskynné kúpele Miskolctapolca opäť vítajú návštevníkov svojím prírodným jaskynným systémom, liečivou termálnou vodou a jedinečnou atmosférou,“ dozvedáme sa.

Sľubuje jedinečný zážitok

Návštevníci sa tak opäť môžu okúpať v prírodnej vápencovej jaskyni starej niekoľko stotisíc rokov. Miskolctapolca sľubuje jedinečný kúpeľný zážitok nielen v rámci Maďarska, ale aj v rámci Európy. Ide zároveň o jednu z najznámejších a najvyhľadávanejších turistických atrakcií v krajine.

Kúpalisko okrem iného núka aj nočné kúpania, možnosť využiť saunu či okúpať sa vo vonkajších bazénoch. Otvorené je denne od deviatej ráno do siedmej večer. Dospelá osoba zaplatí za celodenný vstup 8 500 forintov (v prepočte 20,30 eura). Deti, študenti a dôchodcovia zaplatia 6 400 forintov (približne 17,50 eura).

V prípade rodín s deťmi či skupinových vstupov platia rôzne zľavy. Za vstup po štvrtej hodine zaplatíte 4 300 forintov (menej ako 12 eur) a ak chcete využiť sauny, priplatíte si 2 200 forintov (6 eur). Na Tripadvisore má kúpalisko 3,9 hviezdičky z 5 pri celkovom počte 928 hodnotení (údaje sú platné v čase písania článku a časom sa môžu meniť). Recenzie však na webe pribudli ešte pred rekonštrukciou kúpaliska.

Ľudia chvália, ale aj kritizujú

Niektorí ľudia nešetria chválou a píšu, že hoci bolo kúpalisko v čase ich návštevy plné, nebola tam hlava na hlave. Zážitok označujú za skutočný unikát a veria, že celkom iste stojí za návštevu. Ak nežijete v Miskolci, nie každý deň sa môžete vykúpať v termálnej vode priamo v jaskyni.

Nájdu sa ale ľudia, ktorí kúpalisko ostro kritizujú. Na sociálnych sieťach sa objavili nespokojné komentáre týkajúce sa dlhého čakania v radoch na jedlo a nápoje, ale aj nedostatku lavičiek v šatniach či pokazených skriniek na odkladanie osobných predmetov. Niektoré sa vraj nedajú poriadne zamknúť, iné zas musel personál prísť vypáčiť.

Nespokojní sú aj niektorí domáci. Na sociálnej sieti kúpaliska sa sťažujú, že napriek rekonštrukcii nefungujú toalety, no návštevník musí zaplatiť plnú sumu. Iní ale chvália, že kúpalisko je pekné, cítili sa tu dobre a radi sa opäť vrátia.

Miskolc však ani zďaleka nenúka len kúpalisko. Pred časom sme ho navštívili aj my. Pozrite sa, na aké čarovné miesto sa môžete odviezť historickým vláčikom. Preskúmať môžete aj miestnu zoologickú záhradu alebo si užiť člnkovanie na jazere pri rozprávkovom zámku Lillafüred. Čo sa kúpaliska týka, z Košíc sa sem autom dostanete za približne hodinu. Z Bratislavy vám cesta potrvá približne 4 hodiny.

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