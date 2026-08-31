Vodiči, pozor na nové predpisy: Od zajtra sa menia pravidlá na križovatkách so semaformi

Záber na autá stojace na semafore

Ilustračné foto: TASR - Jaroslav Novák/TASR - Radovan Stoklasa

Roland Brožkovič
TASR
Spomínaná zmena v pravidlách pritom nie je jediná, ktorá od zajtra nastane

Otáčanie sa na križovatke so svetelnou signalizáciou, teda semaforom, už po novom nebude zakázané. Aktuálne sa na svetelnej križovatke vodiči otočiť môžu, iba ak im to dovoľuje dopravná značka. Od septembra to bude naopak – otáčanie bude automaticky dovolené, ak to dopravná značka nezakáže. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudne účinnosť v utorok (1. 9.).

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„Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento v súčasnosti platný zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek),“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré so zmenou prišlo.

Poukázalo, že generálne dovolenie otáčania je jednoduchšou, logickejšou a zrozumiteľnejšou alternatívou. V zákone okrem toho v utorok pribudne výslovný zákaz cúvať na svetelnej križovatke.

Viaceré veľké zmeny

Spomínaná zmena v pravidlách pritom nie je jediná, ktorá od zajtra nastane. Nová legislatíva prichádza podľa jej tvorcov s cieľom zvýšiť bezpečnosť na slovenských cestách, znížiť nehodovosť a priblížiť sa k medzinárodnému cieľu Vízia nula – teda eliminovať počet usmrtených a ťažko zranených osôb do roku 2050 na minimum.

Policajná kontrola nacestách
Ilustračná foto: TASR – Veronika Mihaliková

Okrem zákona o cestnej premávke sa mení aj ďalších šesť súvisiacich zákonov vrátane predpisov o priestupkoch, autoškolách či pozemných komunikáciách. Informuje o tom samotné Ministerstvo vnútra SR, odkazujúc na novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Hlavné piliere novely:

  • Ochrana chodcov: Jasnejšie pravidlá na priechodoch a zákaz mobilov pri prechádzaní cesty.
  • Prísnejšie tresty pre cestných pirátov: Vyššie pokuty za výrazné prekročenie rýchlosti.
  • Nové pravidlá pre e-kolobežky: Zákaz jazdy po chodníkoch (s výnimkou dopravného značenia) a zavedenie novej kategórie vozidiel.
  • Rozšírenie objektívnej zodpovednosti: Polícii pribudnú nové priestupky, ktoré bude možné riešiť automatizovane bez nutnosti zastavenia vozidla.
  • Nový systém vodičských kurzov: Rozdelenie výcviku a skúšok na teoretickú a praktickú časť, ako aj nové vzdelávacie požiadavky.
  • Rehabilitačný program pre recidivistov: Odstupňované tresty a povinné programy u dopravného psychológa pre opakovaných páchateľov priestupkov.
  • Poriadok v taxislužbách a parkovaní: Prísnejšie podmienky pre vodičov taxíkov a jasná legislatívna opora pre mestá pri regulácii parkovania.

Zmeny pre chodcov a prísnejšie rýchlostné limity

Chodci získajú silnejšiu pozíciu pri prechádzaní cez cestu. Prednosť na priechode budú mať po novom už vtedy, keď sa na vstup chystajú. Naďalej však platí, že nesmú na cestu vstúpiť náhle a pred vstupom sú povinní zhodnotiť situáciu, rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut. Zároveň zákon explicitne zakazuje používanie mobilných telefónov či iných zariadení, ktoré odpútavajú pozornosť pri prechádzaní cez priechod. Vodiči sa zas budú musieť k priechodom približovať primeranou rýchlosťou.

Jazda na kolobežke
Foto: Pexels

Pre vodičov prekračujúcich rýchlosť sa sankcie výrazne sprísnia. Pri prekročení rýchlosti v obci o viac ako 50 km/h a mimo obce o viac ako 60 km/h sa pokuty v riadnom konaní zvyšujú o 300 eur (v spodnej aj hornej hranici) a v blokovom konaní o 200 až 250 eur.

Koniec e-kolobežiek na chodníkoch

Novela reaguje na masívny nárast elektrických kolobežiek a s tým spojené bezpečnostné riziká. Všetky e-kolobežky, segwaye a podobné zariadenia spadnú do novej kategórie malé elektrické vozidlá. Po chodníkoch nebudú smieť jazdiť, pokiaľ to výslovne nepovolí dopravná značka.

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