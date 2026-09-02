Diváci Dunaja oslavujú návrat seriálu: Pochvaly za dej však striedali sťažnosti, prekážajú im dve veci

Dunaj, k vašim službám sa oficiálne vrátil na televízne obrazovky a diváci majú za sebou prvú epizódu. Tá nešetrila dramatickými momentami, no poskytla im aj nejaké dobré správy, na ktoré celé leto čakali. Ich prvé dojmy z deja pritom nemohli byť lepšie, no ukázalo sa, že mali problém s niečím iným.
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Oficiálne sa 15. séria presunula do 31. marca 1945, kde je vo vzduchu cítiť, že sa víťazstvo nad krutým režimom blíži. Zatiaľ čo tak Slovákom svitá nádej, Nemci vedia, že musia pritvrdiť. Všetci čakajú na oslobodenie mesta Červenou armádou a zdá sa, že by ho diváci mohli vidieť už v najbližších epizódach, pričom to potvrdzuje aj popis k tretej epizóde, ktorú diváci uvidia budúci utorok.
Čo sa udialo v prvej epizóde
Diváci už v prvej ukážke videli nálety na transport, v ktorom sa viezli aj Imrich s Holubcom. Po prvej epizóde už vedia, že obaja prežili, keďže Imrich Holubca zachránil a pripomenul mu, že musí prežiť pre svoju dcéru. Rovnako šťastný koniec má aj zápletka s Lenou z finále 14. série. V nemocnici otvorila oči a na jej počudovanie zistila, že jej sestra absolútne netuší, že ten, kto ju postrelil, bol jej vlastný manžel. Dokonca si myslí, že to bol René. Ako však všetci diváci vedia, Lena si nikdy nehryzie do jazyka, a tak ani teraz neváhala Helge prezradiť, kto v skutočnosti stál za guľkou v jej hrudi.
Do deja sa, samozrejme, vrátil dlho očakávaný Leopold. Ten sa rozhodol nájsť svoju rodinu a síce diváci videli, že sú Kučerovci v poriadku, on to šťastie nemal a zatiaľ je jeho pátranie bezvýsledné. Čo je však ešte horšie, keďže s otázkou, kde sa nachádzajú, došiel priamo za Walterom Klausom, dostal nepravdivú informáciu, že sa nachádzajú vo vlaku namierenom do tábora. To je síce sčasti pravda, no okrem Imricha a Holubca sa zvyšok rodiny stále skrýva u Lucie doma. Ako sa totiž hovorí: pod svetlom je najväčšia tma, a tak sa zdá, že sa tam nemusia ničoho obávať.
Prvá epizóda 15. série tiež ukázala nový pár v podaní Astrid Höss a Ericha Fischera. Bývalá milenka a bývalý ctiteľ svoj vzťah veľkolepo oznámia priamo v dome Klausovcov.
Premiérovú epizódu si pochvaľovali
Ako sa tak ukázalo, už prvá premiérová epizóda mala čo ukázať a nenechala divákov ani na sekundu vydýchnuť, čo sa presne odrazilo aj na ich reakciách. „Tvorcom sa skvele darí ukázať, že ľudskosť a empatia víťazia aj v tých najtemnejších časoch. Príbeh plný strachu a padajúcich bômb prináša silný odkaz o nezlomnej nádeji a sile vzájomnej pomoci. Tieto scény človeku pripomínajú, aké obrovské šťastie máme, že dnes žijeme v mieri,“ stálo napríklad v jednom z pochvalných komentárov.
„Perfektný začiatok série,“ odkázala diváčka. „Krásna časť a neviem sa dočkať na ďalšiu,“ pridala sa ďalšia.
Mali však problém
Zatiaľ čo však nemali fanúšikovia čo vytknúť samotnému deju, ukázalo sa, že predsa len našli niečo, čo im prekážalo, a rozhodli sa sťažovať.
Prvá časť kritiky smerovala k dĺžke a frekvencii reklám. V komentároch ľudia písali napríklad: „Super… až na tie dlhé reklamy… asi dlhšie ako dej filmu.“ alebo „Tentoraz to nebolo o seriáli, ale o reklamách. Začína 20:42 a končí 21:47. Medzitým už spomínané nekonečné reklamy. Človek sa ani nestihne dostať do deja. Škoda.“
Popri sťažnostiach na reklamy sa však objavovali aj výčitky ku kvalite zvuku. „Veľmi som sa tešila na pokračovanie. Ale tá hudba prehluší častokrát aj dialógy… Toto ma veľmi vyrušuje pri sledovaní,“ priznala diváčka a nebola jediná. „Aj mňa vyrušuje tá hudba. Potom nerozumieť, čo rozprávajú,“ súhlasila ďalšia.
„Nevypisujte tu, prosím, že zle nastavená telka. Hudba je moc hlasná a prehlušuje hovorené slovo. Ale to je asi taká móda, podfarbiť to silno hudbou. Nielen v tomto seriáli,“ odkázala iná diváčka.
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