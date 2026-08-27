Čo všetko dávate do umývačky? Mriežka z digestora či časti kávovaru tam nepatria, hračky pre dospelých áno

Možno ste na to už prišli sami, možno potrebujete trochu inšpirácie. Ako sa totiž ukázalo, už dávno ľudia neumývajú v umývačke riadu len špinavé taniere či poháre. Naopak, existujú ľudia, ktorí do umývačky doteraz nevložili plech či hrniec, či už preto, že z toho majú obavy, alebo jednoducho chcú šetriť priestor na menší riad. Potom je tu však tretia skupina ľudí – tí, čo dávajú do umývačky prakticky všetko.
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Nedávno sa debata o tom, čo všetko sa dá dať do umývačky, spustila na sociálnej sieti po tom, ako jedna žena ukázala, ako ju naplno využíva ona. Mama troch detí Barbora sa podelila o šesť vecí, ktoré umýva v umývačke – samozrejme bez iného riadu – a o ktorých predpokladala, že ľudia netušia, že tam môžu podľa jej názoru ísť.
Nečakané veci, ktoré sa dajú umývať v umývačke
Za šesť nečakaných vecí, ktoré môžu ísť do umývačky, označila: police z chladničky, rošty z rúry / plechy na pečenie, zásobník do práčky, zásuvku na omrvinky z hriankovača, mriežku z digestora a zátku do odtoku v dreze. Všetko pritom rovno demonštrovala na svojej umývačke a ukázala, že sa tam jednoducho zmestia. Navyše je na videu vidieť aj to, akým spôsobom ich tam ukladá, a tiež, aký program používa na ich umytie.
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Samozrejme, nie všetci tieto tipy ocenili, najmä preto, že verili, že ručne by to dokázali umyť oveľa rýchlejšie. „Dala som poličky z chladničky do umývačky. Muža skoro porazilo 3 hoďky čakať, kým sa to umyje,“ odkázala žena v komentároch. Ďalšia rovno poznamenala: „Lenivosť moja, neopúšťaj ma.“
Jedna vec tam rozhodne nepatrí
Viacero žien zároveň upozornilo na dôležitú vec. „Nikdy nedávaj mriežku z digestora do umývačky, hlavne ak je hliníková. Silný alkalický čistiaci prostriedok môže hliník zoxidovať, zmatniť a zafarbiť do šeda. A to späť už nevrátiš! Po umytí bude vyzerať horšie než predtým, hoci je čistá.“ alebo „Mriežka z digestora sa môže scvrknúť, zmenšiť a potom už sa nedá zakliknúť naspäť, nedrží a vypadáva. Pozor na to!“ alebo „Mriežku z digestora rozhodne nie, väčšina z nich je hliníková!“
V komentároch sa pritom našlo aj zopár žien, ktoré mali s týmto osobnú skúsenosť a umývačka im túto mriežku skutočne zničila.
Ďalšie odskúšané tipy
Iné sa okamžite začali deliť o to, čo tam umývajú ony, a tiež sa o tom často nehovorí. Napríklad tam dávajú mriežky z plynového sporáku, odkvapkávač na riad či súčasti z kávovaru. Samozrejme, vždy je lepšie si vopred overiť, či je možné dať tam aj tie, ktoré vlastníte vy. My sme si napríklad v návode overili, či tiež môžeme dať nádobku na odpad či nádržku na vodu z kávovaru do umývačky a stretli sme sa s jasným upozornením: „Príslušenstvo a odmontovateľné časti prístroja sa nesmú umývať v umývačke riadu.“
Téma, čo všetko sa dá umývať v umývačke, pritom vôbec nie je nová. Na túto dilemu sme narazili aj na Reddite, kde sa vo vlákne ľudia zo zahraničia podelili o to, čo tam dávajú oni a uľahčujú si takto upratovanie. Spomínali napríklad detské cumlíky, obaly na telefón, hrebene, plastové hračky či sklenený tanier z mikrovlnky. Jedna žena dokonca priznala, že v umývačke umýva samotný filter z umývačky. Jednoducho ho vyberie, nechá ho ako jediný v mieste na riad a pustí takto program.
Umyjete v nej dokonca aj hračky pre dospelých
Čo však bolo najšokujúcejšou vecou, ktorú sa ľudia neboja umývať v umývačke riadu, sú hračky pre dospelých. „Videla som inštruktážne videonávody o starostlivosti o silikónové „hračky“ pre dospelých. Napríklad, že sa dajú umývať v hornej zásuvke umývačky riadu,“ priznala komentujúca.
Hľadali sme k tomu bližšie informácie a zistili sme, že je to skutočne pravda. Hračky pre dospelých vyrobené zo 100 % silikónu, nehrdzavejúcej ocele a borosilikátového skla, ktoré v sebe nemajú motorček ani baterky, skutočne môžete čistiť v umývačke riadu. Nesmiete však použiť klasické čistiace prostriedky do umývačky a musíte nastaviť dezinfekčný program, ktorý má viac ako 65 stupňov Celzia, upozornila odborníčka pre portál Wirecutter, aby horúca voda zničila baktérie.
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