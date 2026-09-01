Deťom na začiatku školské roka odporučil, aby spoznali kalašnikov. Vojnový veterán mal svojský prejav

Počas slávnostného zhromaždenia pri príležitosti začiatku nového školského roka na lýceu č. 11 v ruskom Krasnojarsku vyzval vojnový veterán školákov naučiť sa používať útočnú pušku kalašnikov, „aby celý svet hovoril po rusky“. TASR o o tom píše podľa denníka Nezavisimaja gazeta.
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Videozáznam zverejnili na sociálnej sieti Telegram miestne noviny Prospekt mira a ruská nezávislá televízia Dožď veterána identifikovala ako Alexandra Klausa.
„Ako povedal jeden politik, ak chcete, aby celý svet hovoril po rusky, preštudujte si konštrukciu útočnej pušky kalašnikov. Ešte raz všetkým prajeme šťastné sviatky. Víťazstvo bude naše,“ prihovoril sa školákom. Použil výrok zosnulého ultranacionalistu Vladimira Žirinovského z Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR).
Klaus sa podľa miestnych médií pravidelne zúčastňuje na propagandistických akciách pre školákov a študentov. V októbri 2025 na fóre pre študentov vyzval mladých mužov, aby po ukončení vojenskej služby podpísali zmluvu a išli do vojny na Ukrajine, pričom to označil za „hrdinský čin“.
Na Krasnojarskej kooperatívnej vysokej školy ekonomiky, obchodu a práva vystúpil na „Hodine odvahy“ pri príležitosti Dňa hrdinov vlasti 9. decembra. V roku 2025 v rozhovore pre NIA-Krasnojarsk Klaus povedal, že vyštudoval dve lekárske fakulty a dobrovoľne sa pridal k jednotke Čierne leopardy Wagnerovej skupiny. V auguste 2023 podpísal zmluvu s ministerstvom a bojoval pri Avdijivke ako zdravotník a guľometčík. Po otrase mozgu a zranení ruky sa vrátil do Krasnojarska.
Perlil aj Putin
S poriadne bizarnými slovami prišiel pred pár dňami aj samotný Putin. Ruský prezident počas víkendového rozhovoru s pedagógmi a študentmi Moskovskej pedagogickej štátnej univerzity (MPGU) prirovnal vojnu proti Ukrajine k potravinovému reťazcu v divokej prírode, kde silný požiera slabšieho. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a prepisu ich rozhovoru z Prvého kanála.
Stretnutie prezidenta s pedagógmi a študentmi sa uskutočnilo pri príležitosti začiatku školského roka. Učiteľ čínštiny z Belgorodskej oblasti Dmitrij Balančukov Putinovi rozprával o ceste na Severný pól, ktorú získal ako víťaz ankety Učiteľ roka 2025. „Hneď som si spomenul na Jacka Londona, ktorý opísal, ako domorodci na severe nechávali svojich starcov napospas vlkom, pretože ich kmeň nemohol ďalej nosiť so sebou. Áno, vyzerá to trochu drsne, ale taký bol ich život,“ reagoval Putin.
Zaujímal sa, či bolo na Severnom póle niečo zaujímavé a či tam videli nejaké biele medvede. „Áno, samozrejme. Dva!“ reagoval Balančukov. „Dva? Veľké?“ pokračoval Putin. „Obrovské!“ odpovedal učiteľ. „Vedľa žijú kosatky. Jedia tieto medvede ako drobizg. Jednoducho sa na nich vrhnú v takej svorke – bum – a roztrhajú ich na kusy. Taký potravinový reťazec,“ povedal.
„O tomto treba tiež rozprávať deťom, aby chápali, v akom svete žijeme a prečo uskutočňujeme špeciálnu vojenskú operáciu,“ dodal s použitím oficiálneho ruského výrazu pre vojnu na Ukrajine. Hoci kosatky sú vrcholové predátory, podľa zoológov sú takéto útoky zriedkavé a ľadové medvede nie sú ich hlavnou potravou.
Počas stretnutia Putin poznamenal, že prestíž učiteľského povolania v Rusku rastie a hoci sa do škôl zavedú zavedú moderné technológie, nikdy nenahradia skutočného učiteľa. Venoval sa aj problému informačného odpadu na internete a varoval pred veľkým množstvom nespoľahlivých informácií.
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