Pohotový manéver kamionistu zabránil tragédii: Zabránil čelnej zrážke s autobusom a zachránil 26 životov

V utorok v skorých ranných hodinách (17. 2.) sa obec Liptovská Osada stala dejiskom hrozivo vyzerajúcej dopravnej nehody. Vodičovi kamióna sa však podarilo predísť tragédii s oveľa vyšším počtom obetí. Hoci mužova pohotová reakcia zachránila väčšinu zúčastnených, vodičovi druhého vozidla sa už nedalo pomôcť.
Ako informovali TV Noviny, krátko pred treťou hodinou ráno prešiel vodič autobusu, v ktorom sedelo 26 cestujúcich, z neznámych príčin do protismeru. Oproti idúci vodič kamióna Ervín našťastie dokázal pohotovo zareagovať, vďaka čomu sa vyhol priamemu čelnému stretu a strhol riadenie do priekopy.
Označujú ho za hrdinu
Autobus po zrážke okamžite zachvátil požiar. Cestujúci sa podľa slov kamionistu z horiaceho vozidla dostávali von vlastnými silami. Napriek obetavému zásahu si nehoda vyžiadala život vodiča autobusu. Všetkých 26 cestujúcich však vyviazlo živých, tri osoby utrpeli zranenia. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich transporte do vozidiel záchrannej zdravotnej služby.
Ako hasiči zdôraznili pre portál tvnoviny.sk, manéver kamionistu bol v nehode kľúčový a zachránil ním množstvo životov. Ak by vozidlo nenasmeroval mimo cestu, čelná zrážka by mala s najväčšou pravdepodobnosťou fatálne následky pre desiatky ľudí.
„Každý by sa tak zachoval, každý jeden, čo tú prácu robí,“ povedal po nehode pre TN live šofér kamióna Ervín a skromne dodal: „Urobil som maximum, čo sa dalo. Ďalej sa už ísť nedalo.“
