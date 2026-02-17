Dodávky cez Družbu neobnovili: Ministerstvo prezradilo, na koľko dní má Slovensko strategické zásoby ropy

Ilustračné foto: TASR

Dana Kleinová
TASR
Rezort hospodárstva priznal stav zásob a hľadá záchranu cez iný ropovod.

Dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba neboli nateraz obnovené, aj keď štátna spoločnosť Transpetrol v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR opakovane obdržala aktualizovaný harmonogram ich obnovenia od ukrajinského partnera. Situácia ohľadom dodávok ropy do regiónu je preto predmetom rokovaní. Rezort hospodárstva zároveň intenzívne monitoruje vývoj situácie a je v úzkom kontakte so spoločnosťami Transpetrol a Slovnaft, ako aj s ďalšími dotknutými subjektmi v rámci energetického a krízového riadenia štátu. Informoval o tom v utorok tlačový odbor MH SR.

„Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó zároveň podpísali spoločný list adresovaný chorvátskej strane s výzvou na umožnenie dodávok ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Adria ako jednej z možných alternatívnych trás,“ priblížil rezort hospodárstva.

Slovensko má zásoby

Pripomenul, že v pondelok (16. 2.) sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie komisie pre ropnú bezpečnosť, ktoré zvolala Správa štátnych hmotných rezerv (ŠŠHR) SR. Cieľom je prijať preventívne opatrenia a zabezpečiť pripravenosť štátu pre plynulé a stabilné zásobovanie slovenského trhu s ropnými výrobkami v prípade dlhšieho výpadku dodávok cez ropovod Družba.

Slovenská republika disponuje, na základe určenia SŠHR, primeranými strategickými zásobami ropy a ropných produktov približne na 90 dní, zdôraznilo ministerstvo. „Tieto zásoby v súlade s platnou legislatívou garantujú energetickú stabilitu krajiny pri dočasných výpadkoch dodávok. Ministerstvo hospodárstva SR je pripravené v prípade potreby podporiť ich uvoľnenie tak, aby bolo zabezpečené plynulého a stabilného zásobovanie slovenských spotrebiteľov,“ avizoval rezort. Zároveň ubezpečil verejnosť, že v súčasnosti nie je ohrozené zásobovanie domáceho trhu.

