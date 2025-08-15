Podmienka dôchodku, o ktorej mnohí nevedia: Na tento typ penzie majú nárok aj ľudia, ktorí to nečakali

Okrem starobných dôchodkov vypláca Sociálna poisťovňa aj tie pozostalostné, teda sirotský, vdovský a vdovecký. Tie sa nevyplácajú doživotne, okrem výnimiek, a spravidla naň nárok vzniká na dva roky po smrti člena rodiny.
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Jeho účelom je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Podmienky na jeho získanie sú pritom veľmi jednoduché a nárok tak môže vzniknúť aj žene, ktorá to nečakala.
Pravidlá sú jednoduché
Za vdovu po zosnulom mužovi sa považuje žena, ktorá bola s daným mužom zosobášená. Nárok si teda môže uplatniť žena, ktorá mala s partnerom uzavreté manželstvo, a nebola len jeho družkou, alebo sa stihli pred jeho smrťou rozviesť. Neskúma sa pritom spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti, ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie. To v praxi znamená, že ak sa pár rozhodol pred rokmi rozísť a potom každý z nich žil vlastný život, no nepodali žiadosť o rozvod, nárok na vdovské môže vzniknúť aj žene, ktorá svojho manžela roky nevidela.
Nárok na vdovský dôchodok vám vzniká, ak ste vdova po manželovi, ktorý:
- ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
- ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
- zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
- ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný, či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.
V prípade, že ste zosobášení neboli a nárok vám nevznikol, stále sa posudzuje nárok vašich spoločných detí. Tie si môžu uplatniť nárok na sirotské napriek tomu, že ich rodičia neboli v manželskom zväzku.
