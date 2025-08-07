Kým zomrel, stihol naučiť Kate Middleton dôležité pravidlo. Princ Philip dal princeznej radu, ktorú využíva dodnes

Foto: SITA/(Chris Jackson/Pool Photo via AP)

Frederika Lyžičiar
Kráľovská rodina
Nenápadné, no dôležité pravidlo. Nikdy sa nepozerať priamo do kamery.

Vystupovanie členov kráľovskej rodiny je pod drobnohľadom verejnosti takmer nepretržite. Kate Middleton, dnes princezná z Walesu, sa v tomto prostredí pohybuje s prirodzenou ľahkosťou a gráciou, no za jej elegantným prejavom sa skrýva aj jednoduché, no veľmi múdre pravidlo.

Magazín Royal Insider napísal, že princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II., sa kedysi podelil o dôležitú múdrosť, ktorá sa stala základom správania princeznej Kate na verejnosti. Lekcia, ktorú Kate údajne dostala od princa Philipa, má korene v tradíciách a rokoch skúseností s verejným vystupovaním britskej monarchie.

Pravidlo, ktoré z nej robí kráľovnú v očiach verejnosti

Jedno zo základných pravidiel, ktoré princ Philip zdôrazňoval, je vyhýbanie sa priamemu pohľadu do kamery. Takýto prístup nevypovedá len o slušnom správaní, ale najmä o úcte k postaveniu, ktoré členovia kráľovskej rodiny reprezentujú. Fotoaparáty podľa neho neslúžia na budovanie osobnej slávy, ale predovšetkým na reprezentáciu monarchie a jej hodnôt.


Kate Middleton si radu osvojila natoľko prirodzene, že mnohí odborníci na kráľovský protokol vyzdvihujú postoj princeznej ako ukážkový. Nikdy nevyhľadáva svetlá reflektorov pre vlastné zviditeľnenie a Katine výstupy na verejnosti sú vždy zamerané na podporu konkrétnej veci alebo udalosti.

Kráľovná Alžbeta ako vzor dôstojnosti

