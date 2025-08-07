Kým zomrel, stihol naučiť Kate Middleton dôležité pravidlo. Princ Philip dal princeznej radu, ktorú využíva dodnes

Vystupovanie členov kráľovskej rodiny je pod drobnohľadom verejnosti takmer nepretržite. Kate Middleton, dnes princezná z Walesu, sa v tomto prostredí pohybuje s prirodzenou ľahkosťou a gráciou, no za jej elegantným prejavom sa skrýva aj jednoduché, no veľmi múdre pravidlo.
Magazín Royal Insider napísal, že princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II., sa kedysi podelil o dôležitú múdrosť, ktorá sa stala základom správania princeznej Kate na verejnosti. Lekcia, ktorú Kate údajne dostala od princa Philipa, má korene v tradíciách a rokoch skúseností s verejným vystupovaním britskej monarchie.
Pravidlo, ktoré z nej robí kráľovnú v očiach verejnosti
Jedno zo základných pravidiel, ktoré princ Philip zdôrazňoval, je vyhýbanie sa priamemu pohľadu do kamery. Takýto prístup nevypovedá len o slušnom správaní, ale najmä o úcte k postaveniu, ktoré členovia kráľovskej rodiny reprezentujú. Fotoaparáty podľa neho neslúžia na budovanie osobnej slávy, ale predovšetkým na reprezentáciu monarchie a jej hodnôt.
Kate Middleton si radu osvojila natoľko prirodzene, že mnohí odborníci na kráľovský protokol vyzdvihujú postoj princeznej ako ukážkový. Nikdy nevyhľadáva svetlá reflektorov pre vlastné zviditeľnenie a Katine výstupy na verejnosti sú vždy zamerané na podporu konkrétnej veci alebo udalosti.
