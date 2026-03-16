Počasie otočilo, zima je späť: Začali sa posledné chladné dni, niekde môže aj nasnežiť

Na Slovensku sme si v posledných dňoch užívali pomerne príjemné a nadpriemerne teplé počasie. To však už nevydrží dlho. Do našej oblasti začne postupovať studený front, ktorý prinesie ochladenie, viac oblačnosti a miestami aj zrážky. A spolu s nimi sa po čase vrátia aj snehové vločky.
O nepríjemnej zmene počasia informuje portál iMeteo. Podľa meteorológov sa prvé prejavy ochladenia začnú objavovať už okolo poludnia, keď začne pribúdať oblačnosť a neskôr sa pridajú aj zrážky. Tie síce nebudú výrazné, no v niektorých oblastiach sa môžu meniť z dažďa na sneh.
Chlad sa na Slovensko nasunie od severozápadu
Chladnejší vzduch začne do našej oblasti prúdiť od severozápadu z oblasti Nemecka. Studená vzduchová hmota sa tam dostala už počas víkendu a k nášmu územiu ju posunie tlaková výš so stredom nad Švajčiarskom. Zmena sa prejaví už na dnešných maximálnych teplotách.
Na juhu a východe krajiny ešte ochladenie výraznejšie nepocítime a teploty tam vystúpia približne na 10 až 16 °C. Na krajnom západe a severozápade však bude citeľne chladnejšie a maximá sa budú pohybovať väčšinou len medzi 5 a 10 °C. V porovnaní s predchádzajúcim dňom tak môže byť na niektorých miestach chladnejšie približne o 5 °C.
Na severe Slovenska treba v pondelok ráno počítať aj s výskytom hmly. Dohľadnosť sa môže pohybovať približne medzi 50 a 200 metrami, čo môže skomplikovať situáciu najmä vodičom. Hmla sa môže tvoriť vo viacerých okresoch Žilinského kraja a tiež v okrese Považská Bystrica. Meteorológovia preto pre tieto oblasti vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do 9.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.
V utorok už chlad zasiahne celé Slovensko
Počas utorka sa chladnejší vzduch rozšíri na celé územie Slovenska. Denné maximá sa budú pohybovať približne medzi 3 a 10 °C, pričom na krajnom východe môže byť ešte o niečo teplejšie. Podľa meteorologických modelov bude práve utorok dňom, keď sa pokles teplôt prejaví najvýraznejšie a ochladenie zasiahne väčšinu územia.
Prvé zrážky sa začnú objavovať okolo poludnia najmä na krajnom západe a severozápade Slovenska. Postupne sa budú presúvať nad stred krajiny, no úhrny zrážok nebudú vysoké. V nasledujúcich hodinách by malo na Slovensku spadnúť približne 1 až 4 mm zrážok. Výraznejšie zrážky sa očakávajú najmä na severe krajiny.
S príchodom chladnejšieho vzduchu sa môže dážď postupne meniť na sneh. Snežiť nebude len vo vysokých horských polohách, ale postupne aj v stredných nadmorských výškach. Ojedinele môže hranica sneženia klesnúť až približne na 500 metrov nad morom.
Do utorkového rána môže čerstvý sneh pokryť najmä horské oblasti. Podľa numerických modelov by mohlo na horách napadnúť približne do 5 centimetrov snehu, pričom vo Vysokých Tatrách môže byť miestami aj viac.
Dobrou správou však je, že ochladenie nebude mať dlhé trvanie. Už v utorok večer sa začne oblačnosť zmenšovať, zrážky ustanú a počas stredy by sa malo na Slovensko vrátiť slnečné a opäť teplejšie počasie.
