Po valorizácii si nemusia dôchodcovia len prilepšiť, ale môžu tiež o peniaze prísť. Stane sa to vo výnimočnom prípade

Dôchodcovia si počas roku prilepšujú niekoľkokrát. Niektorí však majú nielen finančnú pomoc, ale aj finančné záväzky. A hoci sa im mohli posledné mesiace vyhnúť, od nového roka im toto šťastie končí.
Ako sme informovali v článku, existuje skupina seniorov, ktorá si vďaka dôchodku nielen prilepšuje, no zároveň o peniaze aj prichádza, keďže sa z neho časť sumy zráža. Týkajú sa ich totiž exekučné zrážky, ktoré Sociálna poisťovňa prepočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Na to, aby sa im však mohla táto zrážka stiahnuť zo sumy dôchodku, musia poberať dostatok, aby im ostali peniaze na žitie.
Znovu začnú platiť
V júli tohto roka sa zvýšilo životné minimum (z pôvodných 273,99 eura na 284,13 eura mesačne, pozn. red.) a spolu s ním aj suma, ktorá musí zostávať dôchodcovi nedotknutá, aj keď spláca dlhy. Poberateľovi dôchodku sa totiž nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha neprednostná pohľadávka, zraziť základná suma (suma, ktorá sa musí penzistovi vyplatiť, pozn. red.), ktorou je 140 percent sumy životného minima.
To v preklade znamená, že môže nastať situácia, keď penzistovi po odrátaní exekučných zrážok neostane výška chránenej sumy a v takomto prípade sa mu tieto zrážky dočasne pozastavia. Takáto situácia nastala pri mnohých dôchodcoch, ktorí tak na pár mesiacov nemuseli platiť tieto zrážky, respektíve platili menej. V januári sa však budú ich dôchodky valorizovať a vďaka tomu sa zvýši suma, z ktorej sa budú vypočítavať zrážky.
