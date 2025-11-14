Po valorizácii si nemusia dôchodcovia len prilepšiť, ale môžu tiež o peniaze prísť. Stane sa to vo výnimočnom prípade

Foto: Image by shurkin_son on Freepik / Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Ako sú na tom, zistia až v januári.

Dôchodcovia si počas roku prilepšujú niekoľkokrát. Niektorí však majú nielen finančnú pomoc, ale aj finančné záväzky. A hoci sa im mohli posledné mesiace vyhnúť, od nového roka im toto šťastie končí.

Ako sme informovali v článku, existuje skupina seniorov, ktorá si vďaka dôchodku nielen prilepšuje, no zároveň o peniaze aj prichádza, keďže sa z neho časť sumy zráža. Týkajú sa ich totiž exekučné zrážky, ktoré Sociálna poisťovňa prepočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Na to, aby sa im však mohla táto zrážka stiahnuť zo sumy dôchodku, musia poberať dostatok, aby im ostali peniaze na žitie.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Veľká zmena v dôchodkoch: Títo ľudia budú mať nárok na vyššiu sumu, zmeny sa prejavia od januára
2.
Systém valorizácie by sa mohol zmeniť. Minister Erik Tomáš prehovoril o zmene, ktorá by potešila chudobnejších dôchodcov
3.
Dôchodky budú opäť vyššie. Vypočítajte si, o koľko si od nového roka prilepšíte, pomôže vám šikovná kalkulačka
Zobraziť všetky články (163)

Znovu začnú platiť

V júli tohto roka sa zvýšilo životné minimum (z pôvodných 273,99 eura na 284,13 eura mesačne, pozn. red.) a spolu s ním aj suma, ktorá musí zostávať dôchodcovi nedotknutá, aj keď spláca dlhy. Poberateľovi dôchodku sa totiž nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha neprednostná pohľadávka, zraziť základná suma (suma, ktorá sa musí penzistovi vyplatiť, pozn. red.), ktorou je 140 percent sumy životného minima.

To v preklade znamená, že môže nastať situácia, keď penzistovi po odrátaní exekučných zrážok neostane výška chránenej sumy a v takomto prípade sa mu tieto zrážky dočasne pozastavia. Takáto situácia nastala pri mnohých dôchodcoch, ktorí tak na pár mesiacov nemuseli platiť tieto zrážky, respektíve platili menej. V januári sa však budú ich dôchodky valorizovať a vďaka tomu sa zvýši suma, z ktorej sa budú vypočítavať zrážky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lucie Bílá odhalila, čím sa bude živiť na dôchodku. Česká speváčka má už teraz nepriestrelný…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac