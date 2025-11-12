Lucie Bílá odhalila, čím sa bude živiť na dôchodku. Česká speváčka má už teraz nepriestrelný plán

Foto: Instagram (luciebila)

Frederika Lyžičiar
Vie, že sláva je pominuteľná.

Lucie Bílá patrí už desaťročia medzi najväčšie mená česko-slovenskej hudobnej scény. Speváčka však dokazuje, že aj hviezdy vedia myslieť prakticky. 

Za svoju kariéru získala množstvo ocenení a stala sa doslova ikonou. Napriek úspechu zostáva Lucie Bílá nohami pevne na zemi a na budúcnosť sa pozerá s rozvahou. Pandémia jej ukázala, že život umelca môže byť nevyspytateľný, a preto si popri speváckej dráhe našla aj iné spôsoby, ako sa realizovať a zabezpečiť do budúcna. V šou Jana Krause prezradila, že práve rozmanitosť jej pomáha zostať aktívnou aj mimo hudobnej scény.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)

Keď nestačí jedna noha

Lucie Bílá otvorene priznala, že doba sa zmenila a umelci musia byť pripravení na všetko. „Žijeme v dobe, aj v krajine, ale hlavne v dobe, keď nám na prežitie nestačí jedna noha, ale musíme byť stonôžka,“ povedala s úsmevom. S odstupom času si uvedomuje, že práve nečakané životné situácie ju naučili byť flexibilnou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)


„Prišla doba, ktorá nás všetkých vyškolila, a to bol covid. A tam sa ukázalo, že mať tých kabátov viac sa celkom vyplatí. Nemohla som spievať, tak som si otvorila krčmu. Zavreli mi krčmu, tak som si otvorila internetový obchod so šperkami… A vždy som si našla nejakú cestu, ako sa k ľuďom dostať.“

Speváčka, podnikateľka a zamestnávateľka

