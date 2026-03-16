Po rokoch pred kamerou prehovoril: Herec Roman Luknár už nechce hrať hlavné postavy

Patrí k osobnostiam, ktoré sa neboja otvorene hovoriť o spoločnosti ani o vlastnom živote. Po desaťročiach na scéne dnes s odstupom hodnotí nielen svoju kariéru, ale aj skúsenosti, ktoré ho výrazne zmenili.
Pre portál 360 prehovoril herec Roman Luknár o svojom pohľade na slovenskú kultúru, filmové témy, ale aj o tom, ako sa dnes pozerá na vlastnú kariéru a životné skúsenosti. Po dlhých rokoch na javisku aj pred kamerou priznáva, že dnes už cíti potrebu väčšieho odstupu – nielen od herectva, ale aj od verejného života.
Kritika filmov a spoločnosti
Roman Luknár sa netají tým, že ho rozčuľuje, aké témy dominujú v českej a slovenskej kinematografii. Podľa neho sa filmári často vracajú k rovnakým historickým momentom, zatiaľ čo iné, často citlivé či kontroverzné témy zostávajú nepovšimnuté.
Herec o tom hovorí otvorene a bez servítky. „A furt točiť o 68-om, o Rusoch, jak Česi furt točia – to tam ich nezaujíma. Všetky filmy sú furt o 68-om, furt o tých Rusoch. Nie je to také, že žijete vy, mladí ľudia, potom nejakého… Miki Černáka. Nie. To nezaujíma človeka, ktorý zabil toľko ľudí. Pozostalí, čo tu žijú, a pôjdu sa na to kúkať a všetci povedia, že to bol dobrý film. Ešte to pochvália pred tými ľuďmi, čo sú… To je také slovenské, no. Ešte nechci dávať tomu bryndzove halušky, to bude kompletné. Ja som veľmi sebekritický k Slovensku. Aj k Slovensku ako takému,“ povedal.
Podotkol pritom, že jeho slová nevychádzajú z nevraživosti, ale z kritického pohľadu na spoločnosť, ktorej je súčasťou.
