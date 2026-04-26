Ďalší útok na političku: V sobotu v Poprade agresívnemu útoku čelila aj Andrea Turčanová z KDH

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák bol v sobotu (25. 4.) fyzicky napadnutý v prítomnosti jeho dcéry. Útočník ho udrel do hlavy. Informoval o tom v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Uviedol, že útočníka nepozná.
Po uverejnení tejto informácie samotným poslancom v živom vysielaní je tu ďalšia informácia. František Majerský z KDH na facebooku napísal, že agresívnemu útoku čelila aj poslankyňa Andrea Turčanová z KDH. Neznámy muž ju mal vulgárne napádať počas toho, ako kupovala darček pre svojho vnuka. Incident sa odohral v sobotu v Poprade. Mal sa vyhrážať zabitím aj predsedovi strany Milanovi Majerskému.
„Takéto konanie je absolútne neprijateľné a musí byť jednoznačne odsúdené. Odsudzujem akékoľvek násilie v spoločnosti – bez ohľadu na to, či ide o predstaviteľov koalície alebo opozície, alebo bežných ľudí. Takéto správanie nemá v slušnej spoločnosti miesto. Zastavme nenávisť. Odsúďme útoky, agresivitu a vulgaritu. Budujme spoločnosť založenú na rešpekte, úcte a slušnosti,“ napísal František Majerský.
