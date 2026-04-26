Zabudnite na Chorvátsko či Bulharsko: Mnoho Slovákov zvolí toto leto celkom inú destináciu

Foto: Pexels

Lucia Mužlová
Nie je to more, no príležitostí je veľa.

Vysoký záujem domácich aj zahraničných návštevníkov o tohtoročnú letnú dovolenku na Slovensku očakáva národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. „Slováci čoraz viac objavujú krásy vlastnej krajiny a oceňujú kombináciu dostupnosti, bezpečnosti a rozmanitej ponuky,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.

Zo zahraničia predpokladá najsilnejší záujem turistov tradične z okolitých krajín, najmä z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska. „V rámci týchto kľúčových trhov zároveň vnímame významný rastový potenciál Poľska, kde sa so zlepšujúcou ekonomickou situáciou dlhodobo zvyšuje aj ochota cestovať a návštevnosť smerom na Slovensko,“ poznamenal.

Prídu k nám aj turisti

Slovakia Travel zároveň očakáva rastúci záujem návštevníkov napríklad aj z Nemecka či zo Škandinávie, kde Slovensko predstavuje ako atraktívnu a bezpečnú destináciu pre aktívny oddych a autentické zážitky. Z menej tradičných krajín je zároveň potenciál postupného zvyšovania návštevnosti turistov z Rumunska.

Foto: TASR (Branislav Račko)

„V kontexte aktuálnej, ťažko predvídateľnej situácie na Blízkom východe a v časti Ázie zároveň očakávame, že časť dopytu sa presmeruje do stabilnejších regiónov. Európa tak bude pre mnohých cestovateľov preferovanou voľbou, čo môže podporiť aj záujem o Slovensko ako dostupnú a bezpečnú destináciu v rámci regiónu,“ priblížil Fekete.

Slovakia Travel sa pred letnou sezónou zamerala najmä na intenzívnu propagáciu Slovenska ako atraktívnej a bezpečnej destinácie na letnú dovolenku. Zároveň podporila spoluprácu s regiónmi a partnermi v cestovnom ruchu, aby vedeli návštevníkom ponúknuť kvalitné a komplexné zážitky.

„Veľký dôraz kladieme aj na digitalizáciu, moderné formy komunikácie a prezentáciu Slovenska cez autentický obsah, pričom naše aktivity postupne nastavujeme tak, aby boli realizované systematicky a cielene s ohľadom na kľúčové trhy a aktuálne trendy v cestovaní,“ pokračoval Fekete.

Slovensko má výhody

Slovensko pre chýbajúce more síce podľa neho nemôže v niektorých aspektoch konkurovať klasickým prímorským destináciám, na druhej strane však ponúka iný typ dovolenky, ktorý čoraz viac ľudí vyhľadáva – aktívny oddych, kontakt s prírodou, regeneráciu a autentické zážitky bez masového turizmu.

Ilustračná foto: Pexels

„Výhodou Slovenska je najmä dostupnosť, flexibilita a obrovská diverzita, čo umožňuje aj kratšie, častejšie pobyty alebo kombináciu viacerých typov zážitkov na relatívne malom území – od hôr cez kúpele a wellness až po kultúru a gastronómiu,“ vymenoval generálny riaditeľ Slovakia Travel.

Z pohľadu cien podľa neho Slovensko ponúka široké spektrum možností – od cenovo dostupnejších foriem ubytovania až po kvalitné služby vo vyššom segmente. Hodnota dovolenky sa tak často neodvíja len od ceny, ale od celkového zážitku, dostupnosti a miery komfortu.

„Pre mnohých návštevníkov preto Slovensko nepredstavuje priamu náhradu dovolenky pri mori, ale skôr jej doplnenie alebo alternatívu v situáciách, keď hľadajú pokojnejší, aktívnejší alebo flexibilnejší typ oddychu,“ vysvetlil Fekete.

Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
