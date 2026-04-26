Napadnutie Ferenčáka vyšetruje polícia: Začala trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa

Lucia Mužlová
TASR
Prípad rieši polícia.

Prípadom napadnutia nezaradeného poslanca Národnej rady SR a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka v sobotu (25. 4.) na kežmarskom zimnom štadióne sa polícia intenzívne zaoberá. „Kežmarský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo,“ informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti. 

V sobotu v neskorých večerných hodinách prijal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Prešove prostredníctvom linky 158 oznámenie, že na zimnom štadióne v Kežmarku došlo neznámou osobou k fyzickému napadnutiu osoby Jána Ferenčáka. Na miesto bola vyslaná hliadka PZ, ktorá hodnovernosť oznámenia preverila.

„Podľa prvotných informácií muža Jána Ferenčáka po ukončení športového podujatia fyzicky napadla doposiaľ neznáma osoba, pričom toto fyzické napadnutie si vyžiadalo jeho ošetrenie v zdravotníckom zariadení,“ potvrdila ďalej polícia.

Polícia žiada o pomoc

Verejnosť žiada, aby v prípade, ak bol niekto svedkom tohto incidentu alebo disponuje informáciami, ktoré by mohli napomôcť k objasneniu skutku, kontaktoval políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti.

Ferenčák uviedol, že bol fyzicky napadnutý v prítomnosti svojej dcéry, pričom ho útočník udrel do hlavy. Informoval o tom v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Povedal, že útočníka nepozná, išlo podľa neho o statného muža, ktorý ho napadol zozadu.

„Bol som inzultovaný úderom do hlavy. Spadol som, následne možno keby som nespadol, tak ten útok by pokračoval. Keď som sa postavil, tiekla mi krv a točilo sa mi v hlave a videl som, ako uteká táto osoba späť do miestnosti, kde sa končilo jedno podujatie,“ priblížil Ferenčák s tým, že ihneď kontaktoval políciu. So zraneniami podľa svojich slov skončil na pohotovosti. „Mám odporúčané ďalšie ošetrenia, keďže stále nie som v poriadku,“ dodal.

Ferenčák tvrdí, že ho fyzicky napadli: Udreli ho do hlavy, tiekla mu krv. Páchateľ ušiel

