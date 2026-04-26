Zákon o voľbách nemusí podpísať: Pellegrini hovorí, že skrátenie volebného obdobia poslancov sa dá vyriešiť aj inak

Prezident Peter Pellegrini mal pri referendovej otázke o predčasných voľbách jasno a na Ústavný súd sa neobrátil. V relácii V politike na TA3 uviedol, že vychádzal z už existujúceho rozhodnutia súdu, ktoré považoval za dostatočné a rešpektoval ho.
Podpisy na referendum zozbierala mimoparlamentná strana Demokrati. Prezident zároveň upozornil, že v parlamente sa nachádza návrh na zmenu ústavy, ktorý by mohol umožniť referendum o skrátení volebného obdobia, pričom iniciatívu môžu predložiť všetky politické strany.
Zmeny kvôli výsledkom volieb odmieta
Prezident zdôraznil, že odmieta meniť pravidlá len preto, aby ovplyvnili výsledok volieb. Reagoval tým aj na slová poslanca SNS, podľa ktorého by sa mali úpravy prijať aj preto, že voľba poštou priniesla úspech opozičným stranám. „Odmietam, aby boli zmeny robené kvôli výsledku volieb,“ uviedol prezident.
Pellegrini upozornil aj na možné komplikácie po zrušení voľby poštou. Ako príklad uviedol Berlín, kde podľa neho nebude stačiť jedna volebná miestnosť, čo môže obmedziť dostupnosť hlasovania pre Slovákov v zahraničí.
Zdôraznil, že je potrebná technická diskusia o zabezpečení dostupnosti volieb mimo Slovenska. V prípade, že by nebola garantovaná, je pripravený zákon nepodpísať. „Ak budem mať pocit, že dostupnosť voľby nebude zabezpečená, pripravím pozmeňujúci návrh a s ním ho vrátim do parlamentu,“ dodal prezident.
Dva zákony vráti parlamentu
Prezident Peter Pellegrini vráti parlamentu dva zatiaľ bližšie nešpecifikované zákony. Avizoval to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 s tým, že dôvodom sú prílepky, ktoré vôbec nesúvisia s predmetom zákonov.„Kvalita legislatívneho procesu na Slovensku naozaj degraduje,“ skonštatoval prezident s tým, že ľudia už večer nevedia, aký zákon je schválený, kedže sa tak deje bez riadneho legislatívneho procesu.
Spomenuté zákony, ktoré hlava štátu avizovala vrátiť, podľa Pellegriniho práve pre prílepky vôbec nesúvisia s pôvodnými zákonmi schválenými na vláde. „Nech sa s tým parlament vyrovná,“ doplnil prezident.
Pád vlády nehrozí
Kondícia vládnej koalície sa s blížiacimi budúcoročnými parlamentnými voľbami vzhľadom na to, v akej erózii sa nachádza už teraz, bude zhoršovať. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to skonštatoval prezident Peter Pellegrini s tým, že sa skomplikuje aj kvalita dialógu. Strany budú totiž v záujme zachovania preferencií prichádzať s vlastnými témami na úkor programového vyhlásenia vlády.
„To pnutie v koalícii bude, ale nevidím dnes tú eróziu tak dramaticky, že by teraz hrozil pád vlády,“ zdôraznila hlava štátu. Doplnila, že koalícia a premiér sa budú sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých bude možné dosiahnuť parlamentnú väčšinu. Takou bude podľa Pellegriniho napríklad rozpočet na rok 2027.
„S tým, že ostatok už budú len parlamentné prekáračky, ktoré možno ako v prípade katastrálneho zákona, keď neprejdú, tak nie sú to také strategické veci pre koalíciu, aby sa na nich rozpadla,“ uviedol prezident. Dodal, že situáciu nevidí tak dramaticky, aby napríklad u opozície vzbudila nádej, že čoskoro vláda padne.
