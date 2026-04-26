Nenechajte sa oklamať slnečnými lúčmi: Slovensko zasiahla zmena, nebezpečný jav už spôsobuje prvé škody

Počasie sa na Slovensku otočilo takmer zo dňa na deň. Kým ešte včera ste mohli mať pocit, že jar sa už definitívne preklopila, dnes je všetko inak. Do krajiny dorazil studený front a spolu s ním aj silný vietor, ktorý je momentálne najvýraznejším prvkom počasia.
Ako upozorňuje iMeteo, nejde o nič výnimočné, skôr o ukážkový jarný zlom. Rozdiel je však citeľný. Zo sobotných viac ako 25 °C sme sa dostali do chladnejšieho dňa, ktorý síce na prvý pohľad pôsobí pokojne, no realita je menej príjemná.
Teploty ešte držia, pocitovo je to však inde
Ráno bolo najteplejšie na juhu a juhovýchode. V Rimavskej Sobote namerali 15,9 °C, v Hurbanove 15,2 °C a v Mužli 14,7 °C. Okolo 14 °C sa držali aj Dudince či Boľkovce. Inde už teplota klesla bližšie k 12 °C, napríklad v Trebišove, Nitre či Slovenskom Grobe.Na papieri to nevyzerá zle. Lenže stačí vyjsť von a je jasné, že pocitovo je oveľa chladnejšie. Vietor teplotu doslova „reže“ a rozdiel oproti včerajšku je okamžite citeľný.
Vyzerá to pekne, ale vietor kazí dojem
Obloha bude pritom väčšinou jasná alebo len s malou oblačnosťou. Keby ste sa riadili len pohľadom z okna, mohli by ste si myslieť, že ide o príjemnú nedeľu. Lenže vietor to celé zmení. Fúkať bude prakticky na celom Slovensku a miestami poriadne. Bežne dosahuje 9 až 14 m/s, pričom nárazy sú ešte silnejšie. Na východe, napríklad v Košiciach a Prešove, bude vietor okolo 14 m/s a v nárazoch sa vyšplhá k 19 m/s. V Trebišove to bude približne 11 m/s s nárazmi do 17 m/s.
Ani západ nie je výnimkou. Bratislava, Kuchyňa či Hurbanovo hlásia o niečo nižšie hodnoty, no v otvorenom teréne to stačí na to, aby vietor robil problémy najmä vodičom.
Hory sú úplne iný príbeh
Ak by ste sa vybrali do hôr, podmienky budú výrazne tvrdšie. Na Chopku vietor dosiahne 24 m/s a nárazy okolo 33 m/s, čo už je víchrica. Na Lomnickom štíte bude situácia o niečo miernejšia, no stále ide o silný vietor s rýchlosťou okolo 15 m/s a nárazmi približne 22 m/s.V takýchto podmienkach už nejde len o nepohodlie, ale aj o bezpečnosť.
Už teraz robí škody
Silný vietor sa začína podpisovať aj pod prvé problémy. Láme menšie konáre a miestami už popadali aj stromy. Najčastejšie tam, kde sú úseky menej chránené.To môže skomplikovať dopravu, keďže konáre alebo stromy dokážu zablokovať cesty.
A vietor ešte nepovedal posledné slovo. Počas dňa môže zosilnieť a nárazy sa môžu dostať k 20 m/s.Zlepšenie príde až večer, keď začne nad Slovenskom prevládať tlaková výš. Dnešok tak celkom presne ukazuje, ako rýchlo sa u nás dokáže počasie zmeniť. Zo slnečného dňa do veterného a nepríjemného priebehu niekedy stačí len pár hodín.
