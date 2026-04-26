Nenechajte sa oklamať slnečnými lúčmi: Slovensko zasiahla zmena, nebezpečný jav už spôsobuje prvé škody

Ilustračná foto: Flickr (Maëlick)

Nina Malovcová
Vietor naberá na sile a podmienky sa rýchlo zhoršujú.

Počasie sa na Slovensku otočilo takmer zo dňa na deň. Kým ešte včera ste mohli mať pocit, že jar sa už definitívne preklopila, dnes je všetko inak. Do krajiny dorazil studený front a spolu s ním aj silný vietor, ktorý je momentálne najvýraznejším prvkom počasia.

Ako upozorňuje iMeteo, nejde o nič výnimočné, skôr o ukážkový jarný zlom. Rozdiel je však citeľný. Zo sobotných viac ako 25 °C sme sa dostali do chladnejšieho dňa, ktorý síce na prvý pohľad pôsobí pokojne, no realita je menej príjemná.

Teploty ešte držia, pocitovo je to však inde

Ráno bolo najteplejšie na juhu a juhovýchode. V Rimavskej Sobote namerali 15,9 °C, v Hurbanove 15,2 °C a v Mužli 14,7 °C. Okolo 14 °C sa držali aj Dudince či Boľkovce. Inde už teplota klesla bližšie k 12 °C, napríklad v Trebišove, Nitre či Slovenskom Grobe.Na papieri to nevyzerá zle. Lenže stačí vyjsť von a je jasné, že pocitovo je oveľa chladnejšie. Vietor teplotu doslova „reže“ a rozdiel oproti včerajšku je okamžite citeľný.

Vyzerá to pekne, ale vietor kazí dojem

Obloha bude pritom väčšinou jasná alebo len s malou oblačnosťou. Keby ste sa riadili len pohľadom z okna, mohli by ste si myslieť, že ide o príjemnú nedeľu. Lenže vietor to celé zmení. Fúkať bude prakticky na celom Slovensku a miestami poriadne. Bežne dosahuje 9 až 14 m/s, pričom nárazy sú ešte silnejšie. Na východe, napríklad v Košiciach a Prešove, bude vietor okolo 14 m/s a v nárazoch sa vyšplhá k 19 m/s. V Trebišove to bude približne 11 m/s s nárazmi do 17 m/s.

Ilustračná foto: Unsplash

Ani západ nie je výnimkou. Bratislava, Kuchyňa či Hurbanovo hlásia o niečo nižšie hodnoty, no v otvorenom teréne to stačí na to, aby vietor robil problémy najmä vodičom.

Hory sú úplne iný príbeh

Ak by ste sa vybrali do hôr, podmienky budú výrazne tvrdšie. Na Chopku vietor dosiahne 24 m/s a nárazy okolo 33 m/s, čo už je víchrica. Na Lomnickom štíte bude situácia o niečo miernejšia, no stále ide o silný vietor s rýchlosťou okolo 15 m/s a nárazmi približne 22 m/s.V takýchto podmienkach už nejde len o nepohodlie, ale aj o bezpečnosť.

Už teraz robí škody

Silný vietor sa začína podpisovať aj pod prvé problémy. Láme menšie konáre a miestami už popadali aj stromy. Najčastejšie tam, kde sú úseky menej chránené.To môže skomplikovať dopravu, keďže konáre alebo stromy dokážu zablokovať cesty.

A vietor ešte nepovedal posledné slovo. Počas dňa môže zosilnieť a nárazy sa môžu dostať k 20 m/s.Zlepšenie príde až večer, keď začne nad Slovenskom prevládať tlaková výš. Dnešok tak celkom presne ukazuje, ako rýchlo sa u nás dokáže počasie zmeniť. Zo slnečného dňa do veterného a nepríjemného priebehu niekedy stačí len pár hodín.

Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj…

Odporúčané články
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie

