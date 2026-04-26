Výkon z iného vesmíru: Kenský bežec Sabastian Sawe ako prvý v histórii zabehol maratón pod dve hodiny

Kenský bežec Sabastian Sawe sa stal v nedeľu na Londýnskom maratóne prvým v histórii, ktorý prekonal hranicu dvoch hodín. Obhajca víťazstva triumfoval časom 1:59:30 hodiny.
Dvadsaťdeväťročný bežec bojoval v závere o triumf s Etiópčanom Yomifom Kejelchom. Ten zaostal o jedenásť sekúnd a hranicu dvoch hodín tak prekonal pri svojom debute. Tretí bol Jacob Kiplimo z Ugandy (+58 s).
— media sport (@sportnmedia2) April 26, 2026
Maratón pod dve hodiny zabehol už v roku 2019 Saweho krajan Eliud Kipchoge (2:59:40), nie však v pretekoch, ktoré spĺňali podmienky pre svetový rekord. Ten držal od Chicagského maratónu 2023 zosnulý Keňan Kelvin Kiptum (2:00:35).
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku