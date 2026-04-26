Slovenských vodičov pletie dopravná značka. Dávajú jej iný význam a má to svoj dôvod

Vodiči, koľko si ešte pamätáte z autoškoly? Našli sme dopravnú značku, ktorá potrápi aj tých, ktorí zvládli skúšky na jednotku. Tak schválne, ak by ste na ňu niekde „narazili“, viete, čo máte robiť? Otestujte sa.
Dôkladne si pozrite túto dopravnú značku. Poznáte jej význam?
Zákaz státia v nepárnych dňoch
Ako vysvetľuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ide o dopravnú značku B 35, ktorá súvisí s tým, aký je práve deň podľa kalendára. „Značka Zákaz státia v nepárnych dňoch (č. B 35) zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci,“ uvádza.
Ak uvidíte takúto značku, avšak s dvoma bielymi čiarami, tá má označenie B 36 a ide o Zákaz státia v párnych dňoch. Niektorí vodiči si však práve význam týchto dvoch značiek môžu mýliť. Preto si zapamätajte – jedna preškrtnutá čiara, zákaz počas nepárnych dní podľa čísla 1 a dve preškrtnuté čiary, zákaz počas párnych dní podľa čísla 2.
Neznalosť zákona vás neospravedlňuje
Možno si hovoríte, že sa dajú jednoducho obabrať a v prípade problému sa stačí vyhovoriť na to, že ste nevedeli, aký je dátum. No nezabúdajte, že neznalosť zákona vás neospravedlňuje.
Samozrejme, nejde o dopravnú značku, s ktorou by sme sa na cestách stretávali denne, práve naopak. Ak ju niekde uvidíte, bude to taký „malý sviatok“. No aspoň budete na 100 % vedieť, čo v danej situácii robiť.
