Čas sa kráti: Takáčovo ministerstvo má dva mesiace na reakciu voči Európskej komisii, v hre sú dotácie pre farmárov

Akreditácia PPA podľa neho v ohrození nie je, Gröhling však varuje pred vplyvmi.

Európska komisia nenavrhuje odobrať akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to zdôraznil minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že ani jedno z deviatich zistení auditu nie je korupčné a nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky pre poľnohospodárov alebo potravinárov.

Zistenia v audite podľa ministra nie sú závažné, ale bežné. „Platby budú naďalej pokračovať a nie sú ohrozené,“ vyhlásil Takáč s tým, že rezort pôdohospodárstva má teraz dva mesiace na komunikáciu s Európskou komisiou, V septembri sa má následne uskutočniť bilaterálne rokovanie. Keby boli zistenia z auditu závažné, postup by bol podľa neho úplne iný.

Gröhling varuje pred dôsledkami

Podľa šéfa opozičnej strany SaS Branislava Gröhlinga audit identifikoval problémové vyplácanie dotácií, na čo môžu doplatiť naši farmári. „Komisia jasne povedala, že sú tam pochybenia,“ uviedol. Zároveň Gröhling avizoval podanie trestného oznámenia na Takáča pre vyplácanie dotácií v kauze haciendy. „Kde sa vyplácali peniaze, ktoré mali ísť na podporu farmárov,“ dodal.

