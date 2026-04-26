Ferenčák tvrdí, že ho fyzicky napadli: Udreli ho do hlavy, tiekla mu krv. Páchateľ ušiel

Hosťom relácie JOj24 bol poslanec Ján Ferenčák, ktorý je v posledných týždňoch v pozornosti médií. Na úvod povedal, že ho na podujatí fyzicky napadli.
Po údere mu mala tiecť krv a točila sa mu hlava. Poslanec opísal, ako ho odzadu napadol neznámy muž. Udrel ho do hlavy, pričom Ferenčák následne spadol. „Bol to útok na ústavného činiteľa,“ povedal Ferenčák v relácii. „Neviem, kto to bol, osoba ma napadla zozadu. Neviem, či to mám vnímať ako odkaz za hlasovanie,“ dodal.
V tom čase s ním bola dcéra, páchateľ mal ujsť. Ferenčáka nedávno vylúčili zo strany Hlas, tento týždeň nepodporil napríklad vládny zákon, ktorý má meniť kataster. Poslanec útok rovnako spája aj s vyšetrovaním jeho majetkových pomerov.
Mestskaá polícia bola vraj na mieste hneď, štátnej to trvalo dlhšie. „To, čo sa deje voči mne, to je maximum, čo sa asi môže diať. Čo sa deje mne, sa môže diať zajtra vám,“ hovorí poslanec. Zároveň dodáva, že Matúš Šutaj Eštok musí z funkcie ministra odstúpiť pre účelovú prácu policajnej inšpekcie. Ferenčák vraj disponuje informáciami, ktoré poskytne, keď sa vymení vedenie rezortu aj inšpekcie.
