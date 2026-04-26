Ferenčák tvrdí, že ho fyzicky napadli: Udreli ho do hlavy, tiekla mu krv. Páchateľ ušiel

Prehovoril v relácii televízie Joj 24.

Hosťom relácie JOj24 bol poslanec Ján Ferenčák, ktorý je v posledných týždňoch v pozornosti médií. Na úvod povedal, že ho na podujatí fyzicky napadli.

Po údere mu mala tiecť krv a točila sa mu hlava. Poslanec opísal, ako ho odzadu napadol neznámy muž. Udrel ho do hlavy, pričom Ferenčák následne spadol. „Bol to útok na ústavného činiteľa,“ povedal Ferenčák v relácii. „Neviem, kto to bol, osoba ma napadla zozadu. Neviem, či to mám vnímať ako odkaz za hlasovanie,“ dodal.

V tom čase s ním bola dcéra, páchateľ mal ujsť. Ferenčáka nedávno vylúčili zo strany Hlas, tento týždeň nepodporil napríklad vládny zákon, ktorý má meniť kataster. Poslanec útok rovnako spája aj s vyšetrovaním jeho majetkových pomerov.

Mestskaá polícia bola vraj na mieste hneď, štátnej to trvalo dlhšie. „To, čo sa deje voči mne, to je maximum, čo sa asi môže diať. Čo sa deje mne, sa môže diať zajtra vám,“ hovorí poslanec. Zároveň dodáva, že Matúš Šutaj Eštok musí z funkcie ministra odstúpiť pre účelovú prácu policajnej inšpekcie. Ferenčák vraj disponuje informáciami, ktoré poskytne, keď sa vymení vedenie rezortu aj inšpekcie.

Fico ohlásil nový balík opatrení: Majú naštartovať ekonomiku a pomôcť. Pozrite si prehľad

Odporúčané články
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie

