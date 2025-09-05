Je to potvrdené: Už sa vie, kedy začnú nové časti šou Milujem Slovensko. Známy je aj moderátor, vysielať ju bude Jojka

Zábavná relácia Milujem Slovensko dostala na STVR stopku. Relácia, ktorú celé roky ťahali Martin Nikodým, Adela Vinczeová a Dano Dangl, sa stala neodmysliteľnou súčasťou piatkových večerov mnohých Slovákov. Generálna riaditeľka STVR však už pri nástupe signalizovala, že niektoré formáty jednoducho stratili dych. Aj preto viaceré skončili.
Dobrou správou však ešte počas leta bolo, že o formát prejavila záujem TV JOJ. A dnes sú známe ďalšie informácie. Ako píše Mediálne, televízna jeseň sa naplno rozbieha. Marketingová riaditeľka JOJ Group Ivana Semjanová v rozhovore prezradila aj to, aká je budúcnosť relácie Milujem Slovensko.
Moderátor bol jasná voľba
Diváci ju uvidia už v roku 2026. Moderátorom bude Martin Nikodým, no zatiaľ nie je známe, kto budú dvaja kapitáni. Ako však povedala Semjanová, diváci sa to dozvedia včas. „Je to relácia, ktorá si dlhodobo získava srdcia divákov tým, že spája humor, súťaženie, známe osobnosti, ale zároveň aj národnú hrdosť a pozitívny pohľad na to, čo nás spája so Slovenskom. Moderátorom bude Martin Nikodým, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej televíznej scény, čo je zárukou, že šou bude dynamická, autentická a divácky atraktívna,“ povedala Semjanová pre Mediálne.
