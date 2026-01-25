Plesnivé byty a chabé kúrenie: Žena sa odsťahovala z raja, prezradila, čo jej nechýba

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Nejeden človek sníva o rozprávkovom živote na Novom Zélande.

Ak ste niekedy uvažovali nad tým, v ktorej krajine by sa žilo o niečo lepšie, možno aj vám prišiel na um Nový Zéland. Avšak žena, ktorá sa odtiaľ odsťahovala, prezradila, že to nie je vždy také ružové, ako si ľudia možno myslia.

Platy a pracovné príležitosti

Ako píše Mail Online, žena sa presťahovala z Nového Zélandu do Londýna a prezradila, aký kultúrny šok zažila. Vita Molyneux sa pre tento krok rozhodla ešte v roku 2024, pričom ostala príjemne prekvapená tým, koľko sa tu naskytá pracovných príležitostí. Na Novom Zélande pritom bolo budovanie kariéry utrpením. Londýn podľa jej slov núka nielen viac pracovných príležitostí, ale aj lepší plat.

Na Novom Zélande má človek podľa nej vždy pocit, že je súčasťou súdržnej komunity, no tak trochu jej chýbalo trochu anonymity. Je síce fajn niekam patriť, no ak o vás každý všetko vie, je to dvojsečná zbraň.

Ilustračná foto: Pexels

Ľudia vnímajú krajinu skreslene

Nejeden obyvateľ Londýna sa sťažuje na drahé bývanie a jeho nedostatok na trhu. Vita však aj toto vníma pozitívne. Na Novom Zélande je podľa jej slov kvalita bývania veľmi nízka a už ju to unavovalo. Často preto bývala chorá a navyše sa ceny za prenájmy vyšplhali do astronomických výšin.

Podľa webu Numbeo napríklad v Aucklande zaplatíte za prenájom 1-izbového bytu v priemere 1 115 eur, no suma sa môže vyšplhať aj na vyše 1 400 eur. Podľa Vity je pritom bežné, že byty sú studené, vlhké a tvorí sa v nich pleseň. Centrálne vykurovanie nie je bežnou záležitosťou.

Napriek kritike ale žena trvá na tom, že svoju rodnú krajinu miluje a vždy bude. Avšak ako všade na svete, aj tu má život ako výhody, tak aj nevýhody. Vita dodáva, že ľudia si život na Novom Zélande neraz predstavujú inak, než aká je realita. Vnímajú ho romantickejšie a krajšie, než ako to možno vidia domáci. Najlepšie si však názor utvorí ten, kto to vyskúša na vlastnej koži.

Napríklad, mnoho Slovákov má negatívny názor práve na Slovensko. Ricardovi, ktorý sa sem prisťahoval z Británie, sa tu ale žije dobre. Krásy Slovenska zas rád obdivuje aj český youtuber Pan Plešatý.

