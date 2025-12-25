Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú

Foto: Ricardov archív

Petra Sušaninová
Čo človeka presvedčí, že stojí za to žiť na Slovensku?

Ricardo sa pred niekoľkými rokmi prisťahoval z Veľkej Británie na Slovensko. Svoju cestu dokumentuje prostredníctvom videí na YouTube. Priznáva, že Slovensko má rád a páči sa mu tu, no nie je to vždy med lízať. Hovorí o dobrých, ale aj náročných situáciách a ukazuje realitu toho, aké je to začleniť sa do života v novej krajine s iným jazykom, kultúrou a so zvyklosťami.

Odkiaľ pochádzaš, a prečo si sa rozhodol prísť na Slovensko? Ako dlho si už tu?

Pôvodne pochádzam z Portugalska, ale vyrastal som vo Veľkej Británii, kam som sa presťahoval ako dieťa. Žil som na juhu Anglicka, v malom meste asi 2 hodiny od Londýna. Na Slovensko som sa rozhodol presťahovať z viacerých dôvodov, no tým hlavným bolo, že som bol vo vzťahu na diaľku so svojou slovenskou priateľkou a pre brexit bolo takmer nemožné, aby za mnou chodila.

Vzhľadom na situáciu v Spojenom kráľovstve s vysokými životnými nákladmi, zlou rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, zle využitými daňami a podobne, som sa rozhodol presťahovať na Slovensko, konkrétne do Bratislavy. Po niekoľkých návštevách pred sťahovaním som si Slovensko naozaj zamiloval. Je to krásna krajina a som hrdý, že ju môžem nazývať svojím domovom. V Bratislave žijem od januára 2023, takže už takmer 3 roky.

Zažil si po príchode nejaký kultúrny šok? Čo ťa tu najviac prekvapilo?

Úprimne, myslím, že ma najviac prekvapilo, aký uvoľnený je každodenný život v Bratislave a že je tu tak veľa krásnej prírody a tak blízko. Môžem skončiť v práci a prejsť sa k neďalekým jazerám uprostred mesta, čo mi naozaj pomáha zrelaxovať. Tiež ma príjemne prekvapilo, koľko ľudí hovorí po anglicky. Myslím si, že v Bratislave hovorí po anglicky oveľa viac ľudí ako napríklad v neďalekej Viedni. To mi veľmi pomohlo zvyknúť si na život v Bratislave a na Slovensku, pretože často môžem prejsť do angličtiny, ak to potrebujem.

Ako vnímaš ceny bývania či jedla, ale aj platy na Slovensku?

