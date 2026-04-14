Platy stúpajú, no pracovné miesta ubúdajú: Nové dáta ukazujú, že situácia nie je taká ružová, ako sa zdá

Nina Malovcová
Väčšina zamestnancov si polepšila.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa vo februári medziročne zvýšila v deviatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Výnimkou boli informácie a komunikácie, kde mzdy klesli o 7 %. Tempo rastu v ostatných odvetviach dosahovalo od štyroch percent vo vybraných trhových službách po 6,9 % v odvetví stavebníctva.

V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Reálne mzdy po očistení o vplyv inflácie poklesli v odvetví informácie a komunikácia o 10,3 %. Dvojciferný pokles reálnej mzdy na mesačnej báze zaznamenali štatistici prvýkrát od decembra 2022.

Väčšina odvetví si polepšila

V ostatných deviatich odvetviach reálny rast miezd do 2 % evidovali v trhových službách, ako aj ubytovaní či doprave so skladovaním, alebo aj v maloobchode a súčasne v predaji vozidiel vrátane opráv. V priemysle, kľúčovom odvetví s najväčším počtom zamestnancov, sa reálne mzdy medziročne zvýšili o 1,5 %. Reálne mzdy vzrástli o viac ako 2 % vo veľkoobchode, ďalej v reštauráciách s pohostinstvami a najmä v stavebníctve.

Najnižšie nominálne mzdy boli vo februári v ubytovacích službách, kde zamestnanci v priemere zarobili 854 eur. Druhé najnižšie platy eviduje ŠÚ v stavebníctve s priemernou mzdou 1117 eur. Na opačnom konci rebríčka sú práve zamestnanci informácií a komunikácie, ktorí v priemere zarábali 2436 eur, nasledovaní zamestnancami vo veľkoobchode s priemernou mzdou 1691 eur a zamestnancami v priemysle (1662 eur).

Zamestnanosť klesla v 6 z 10 odvetví

Zamestnanosť bola vo februári 2026 medziročne nižšia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví, pričom najvýraznejší pokles zaznamenal veľkoobchod, a to o 4 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Poklesy zamestnancov na úrovni do 2 % registrovali napríklad aj veľké zamestnávateľské odvetvia ako maloobchod či priemysel. Opačný trend, rast, vykázali štyri odvetvia, najmä ubytovanie, kde zamestnanosť vzrástla o viac ako 5 %. Miernejší rast pod 4 % evidovali aj stavebníctvo, vybrané trhové služby a sektor informácií a komunikácie.

V súhrne od začiatku roka 2026 sa zamestnanosť medziročne zvýšila v šiestich z desiatich odvetví, najmä v ubytovaní o takmer 7 %. Pokles do 4 % evidoval priemysel, doprava spolu so skladovaním, maloobchod a najmä veľkoobchod.

Počasie sa zmení zo dňa na deň: Ranný mráz vystriedajú 20 °C teploty, vyskytne sa…

