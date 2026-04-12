Počasie sa zmení zo dňa na deň: Ranný mráz vystriedajú 20 °C teploty, vyskytne sa aj nepríjemný jav

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nina Malovcová
Ráno vás prekvapí mráz, popoludní už budete chcieť zhodiť bundu.

Dočkali sme sa. Počasie na Slovensku sa v najbližších hodinách výrazne zmení a prinesie kontrast, ktorý si všimnete hneď od rána. Kým skoré hodiny budú na viacerých miestach ešte nepríjemne chladné a miestami aj mrazivé, popoludnie už prinesie citeľné oteplenie a oveľa príjemnejší pocit.

Ako uvádza portál iMeteo, nedeľné počasie ovplyvňoval okraj tlakovej výše od severu. Zároveň cez strednú Európu postupoval frontálny systém, ktorý sa však postupne rozpadal, a preto jeho vplyv na počasie zostal len slabý. Počas dňa prevládala polojasná až oblačná obloha.

Najmä na západe sa miestami viac zatiahlo a ojedinele sa objavili aj slabé zrážky, tie však nepriniesli nič výrazné. Denné teploty sa pohybovali väčšinou od 11 do 17 °C, na severe bolo miestami chladnejšie. Vo vyšších polohách okolo 1 500 metrov nad morom dosahovala teplota približne 2 °C. Vietor bol väčšinou slabý, na západe mierne zosilnel.

Ráno vás môže zaskočiť mráz, ohrozené sú aj stromy

Noc z nedele na pondelok prinesie prevažne oblačné počasie, no miestami sa obloha aj vyjasní. Práve to umožní teplotám klesnúť pod bod mrazu. Najnižšia nočná teplota klesne väčšinou na 9 až 3 °C, v chladnejších oblastiach, najmä na východe a v údoliach stredného Slovenska, na 2 až -4 °C. Mráz sa môže objaviť aj vo Východoslovenskej nížine.

Ilustračná foto: TASR – Milan Drozd

Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Platí od polnoci do 08:00 a týka sa viacerých okresov najmä na východnom a čiastočne aj strednom Slovensku. Pre mnohých to znamená jediné, ráno sa ešte oplatí obliecť teplejšie. Zároveň ide o rizikové obdobie pre prírodu, keďže mráz môže poškodiť kvitnúce ovocné stromy, vinič či skoré plodiny.

Poobede sa všetko otočí

Už počas pondelka sa začne nad Slovensko dostávať teplejší vzduch od juhovýchodu. Tento vývoj spôsobí kombinácia tlakovej výše nad Fínskom a tlakovej níže v oblasti Sardínie. Rozdiel medzi ránom a popoludním bude výrazný. Kým ráno môže byť nepríjemné, popoludní sa dostaví príjemné jarné počasie.

Denné maximá dosiahnu väčšinou 13 až 18 °C, na západe sa môže otepliť až na 20 °C. Vo vyšších polohách okolo 1 500 metrov nad morom bude približne 6 °C. Počasie zostane suché, bez zrážok. Vietor bude väčšinou slabý, len na západe sa môže miestami zosilniť.

Do hry vstupuje aj saharský prach

S oteplením sa však nad Slovensko dostane aj jedna nepríjemná záležitosť. Konkrétne saharský prach, ktorý sa v atmosfére udrží niekoľko dní. S umývaním okien či auta tak radšej ešte počkajte. Do Karpatskej kotliny ho podľa informácií portálu iMeteo prinesie teplá vzduchová masa od juhu, ktorú poháňa stredomorský cyklón nad severným Alžírskom.

Ilustračná foto: TASR – Dano Veselský

Najvyššie koncentrácie sa očakávajú najmä v utorok, pričom prach nad naším územím zotrvá až do konca týždňa, pravdepodobne aj dlhšie. Môžete si všimnúť výraznejšie sfarbené východy a západy slnka, no zároveň aj jav známy ako krvavý dážď, ktorý môže zanechávať stopy na autách či oknách.

Najbližšie dni tak prinesú počasie, ktoré má dve tváre. Ranný mráz ešte pripomenie zimu, no popoludňajšie oteplenie už jasne ukáže, že jar má navrch a pomaly ale iste môžete zimné bundy odložiť.

