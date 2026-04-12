Plat je tu 407 eur: Rus ukázal pravú ruskú oblasť, ktorá chátra. Pripomína miesto na Slovensku

Tvorca tentoraz navštívil mesto Ostaškov, ktoré sa nachádza v agrárnej oblasti Ruska, približne 300 kilometrov od Moskvy v Tverskej oblasti v rámci Centrálneho federálneho okruhu. Kedysi išlo o relatívne bohatý región a mesto bolo plné života. Dnes je situácia iná.
Z pôvodných 27-tisíc obyvateľov tu dnes žije približne 15- až 16-tisíc ľudí a ich počet naďalej klesá. Andrey hovorí, že Ostaškov je podľa neho najhoršie ruské mesto, aké kedy navštívil. Vyľudnenosť a zanedbanosť sú tu podľa neho cítiť na každom kroku.
„Máte pocit, akoby na tomto mieste práve skončila vojna,“ hovorí Andrey.
Plat je 407 eur mesačne, život pomaly vyhasína
Všade vidno stopy úpadku a odchodu obyvateľov – mnohé domy sú prázdne a opustené, ulice pôsobia zdevastovane a cesty sú rozbité. Zaujal ho aj pomerne nezvyčajný jav – veľké množstvo opustených starých áut. To je podľa Andreya v ruskom kontexte veľmi netypické. Ľudia sa zvyčajne snažia udržať svoje vozidlá pri živote až do úplného konca.
Okrem toho sú poškodené aj tabule s názvami ulíc. Mestská infraštruktúra pôsobí zanedbane. Reklamy tu najčastejšie lákajú na rýchle pôžičky alebo ponúkajú prácu v obchodoch. Jedna z nich uvádza plat 37-tisíc rubľov, čo je približne 407 eur mesačne.
Takéto miesta sa podľa tvorcu nachádzajú v mnohých ruských regiónoch. Život v nich pomaly vyhasína – mladí ľudia odchádzajú, práce je nedostatok a mestá nemajú dostatok peňazí ani na základnú údržbu ciest.
Esom v rukáve pre Ostaškov je však jazero Seliger. Niekdajšiu rybársku ekonomiku postupne nahradil turizmus, ktorý si dnes získava čoraz väčšiu obľubu. Napovedá o tom aj fakt, že noc v hoteli pri jazere vás pokojne vyjde na 66 eur.
Vďaka tomu, a aj v kontexte postupného vyľudňovania regiónu, miesto v niečom pripomína odľahlé slovenské rekreačné oblasti, ako napríklad Zemplínsku šíravu. Jazero je rozsiahle a Andrey odporúča vyraziť na jeho prieskum po vode. Zvlášť zdôrazňuje návštevu ostrovného kláštora Nilo-Stolobenský, ktorý, na rozdiel od mnohých iných, prežil aj obdobie Sovietskeho zväzu.
