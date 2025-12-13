Nový byt za 26-tisíc: Ruska ukázala, ako vyzerá pravé ruské mesto. Jedna štvrť pripomína Bratislavu

Jej cieľom je ukázať cudzincom iné podoby Ruska než Moskvu, ktorá je často jediným mestom, ktoré poznajú. Podobne ako mnohí z nás, aj Ruska priznáva, že celý život prežila v blokoch a panelákoch poznačených zubom času. Ich vzhľad Slovákom netreba opisovať – všetci ho dôverne poznáme.
Tvorkyňa obsahu Agent Nesty pridala zábery z Krasnodaru – hustejšie osídleného mesta na takmer úplnom západe krajiny, veľmi blízko Gruzínska a Azerbajdžanu. Dnes tu žije viac než milión obyvateľov – mesto je sedemnástym najľudnatejším v krajine.
Sídliská, ktoré Slovákov zaplavia nostalgiou
Prehliadku začína poznámkou, že rovnako ako mnohé postsovietske (v prípade Slovenska postkomunistické) mestá, aj tu nájdete množstvo „starých, sivých, totožne vyzerajúcich bytových domov“. Rusi im hovoria „panelki“ a majú pre ne dokonca vlastný systém triedenia, ktorý sa na Slovensku nepoužíva.
Rozdeľujú ich na tzv. brežnevky a chruščovky, podľa dvoch sovietskych vodcov.
„Brežnevky“ radia Rusi medzi „celkom dobré“ paneláky. „Bývajú novšie, majú výťah – ktorého sa občas bojím – a odpadovú rúru, ktorá sa uzatvára na spodnej strane. To je super, lebo ak by bola otvorená, zrejme by ste v nej objavili potkana,“ vysvetľuje. Nechýba ani tzv. padik: schodisko, ktoré je zároveň obľúbenou lokalitou mladých ľudí pre vysedávanie a rozhovory, namaľované modrou alebo zelenou farbou.
Keď prejde k tzv. chruščovkám, povzdychne si: „Moje obľúbené, staručké chruščovky…“ Tieto domy sú staršie, majú päť poschodí, žiaden výťah a miniatúrne byty. Kuchyňa je maličká… Ale, bývajú omnoho lacnejšie. Jednoizbový byt v takomto dome dnes stojí 30- až 40-tisíc dolárov, čo je zhruba 26- až 34-tisíc eur.
„V zónach s týmito bytmi je vždy dostatok zastávok, obchodov, verejná nemocnica aj škola. A nezabudnime, že mnoho ľudí získalo takéto bývanie úplne zadarmo.“ Pre mladších Ruska prezrádza aj dôvod, prečo bolo zvykom ukladať koberce na steny: išlo o snahu popasovať sa s typickou slabou zvukovou izoláciou, z čoho sa neskôr vyvinul istý dizajnový prvok.
Aj obyčajný pohľad na ulice vráti Slovákov do minulosti: detské ihriská uprostred zástavby sú dodnes plné kriku a behu. Občas sa mihne hlava mamy v okne. Ešte stále takto kontroluje a volá na deti – presne tak ako kedysi u nás. Nesty hovorí, že ak dnes existujú ľudia ochotní Rusko navštíviť, mali by sa vybrať práve do takýchto častí – tam uvidia, ako sa miestnym doslova rozžiaria oči, keď zbadajú cudzinca.
Na druhej strane dodáva, že toto nie je jediná podoba ruského urbanizmu a mnohí mladí robia všetko pre to, aby nemuseli žiť na starých sídliskách.
„A namiesto toho chcú žiť tu… Na nových sídliskách!“ poznamenáva ironicky.
Nahlásiť chybu v článku