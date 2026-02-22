Ruska ukázala, ako vyzerá dom na skutočnom ruskom vidieku: Je ako ten slovenský

Úvod patrí prednej časti domu, kde sa za bránkou rozprestiera malebná záhrada plná kvetín. Z vonkajšej strany domu Veba ukazuje staré drevené okná, ktoré podľa nej pochádzajú ešte z čias Sovietskeho zväzu a pokojne vydržia stovky rokov. Vedľa domu stojí drobná drevenica, kam miestni na Sibíri ukladajú uhlie – pri takých mrazoch totiž potrebujú neustále vyhrievať svoje domy.
Súčasťou pozemku je aj malá chatka. Tvorkyňa ukazuje, že majú aj ruskú saunu. Ruské sauny sú pritom podobné tým fínskym, no s výrazne vyššou vlhkosťou. Špecialitou ruskej sauny je o čosi nižšia teplota a metličky z eukalyptu alebo zo stromov ako breza, lipa či dub. Podľa Veby sú takéto sauny bežnou súčasťou mnohých sibírskych pozemkov.
Obrovská záhrada, skleník aj priestor pre farmu
Nadšená Veba potom ukazuje záhradu, kde majú úplné súkromie – pozemok leží mimo hlavného ťahu a na pole za domom nik nechodí.
V rozľahlej zeleninovej záhrade stojí kôlňa na drevo a rastú tam ovocné stromy a kríky s bobuľami. Celá záhrada pripomína slovenský vidiek – taký, kde žijú starší Slováci, ktorí sa stále venujú záhradkám a chovu malých zvierat. Veba odtrhne pár čerešní a prezradí, že súčasťou domu je dokonca aj pár rastlín viniča, ktoré však tento rok pravdepodobne rodiť nebudú, pretože leto bolo príliš horúce.
V ďalšej časti pozemku plánujú s manželom farmu – chcú chovať sliepky, zajace aj kozy. Malý objekt v záhrade plánujú využiť ako kurník a Veba upozorňuje, že bývalý majiteľ im dokonca zanechal starý dielenský zverák, ktorý stojí priamo uprostred záhrady.
Súčasťou domu je aj bunker
Predtým, než Veba ukáže vnútro domu, žartuje, aké skvelé je vlastniť „takéto veľké teritórium“.
Vedie nás do prvej miestnosti – takzvanej letnej kuchyne, kde sa nachádza dokonca posteľ určená na spánok v horúcich letných dňoch. Ako vo väčšine ruských domácností, ani tu nechýba koberec na stene ako súčasť inventára.
